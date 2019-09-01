В Прикамье началась выплата социальных пособий

16:14 | 9.09.2019

Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края приступил к выплате социальных пособий отдельным категориям граждан.



Выплаты из регионального бюджета за сентябрь 2019 года, направленные получателям:



1. ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям;



2. ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям;



3. ежемесячное пособие на ребенка семьям, имеющим детей;



4. компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса за капитальный ремонт;



5. единовременное пособие беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении.



Зачисление средств выплат возможно в течение 10 дней, в зависимости от банка. Информацию о поступлении выплат можно уточнить в кредитных учреждениях.



По вопросам своевременного предоставления социальных выплат и компенсаций действует постоянная прямая линия. Тел. +7 (342) 265-05-06.



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