Пермь: новости дня
16:14 | 9.09.2019
В Прикамье началась выплата социальных пособий
Выплаты из регионального бюджета за сентябрь 2019 года, направленные получателям:
1. ежемесячная денежная выплата многодетным малоимущим семьям;
2. ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям;
3. ежемесячное пособие на ребенка семьям, имеющим детей;
4. компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса за капитальный ремонт;
5. единовременное пособие беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении.
Зачисление средств выплат возможно в течение 10 дней, в зависимости от банка. Информацию о поступлении выплат можно уточнить в кредитных учреждениях.
По вопросам своевременного предоставления социальных выплат и компенсаций действует постоянная прямая линия. Тел. +7 (342) 265-05-06.
Вопросы можно задавать и в аккаунтах минсоцразвития: ВК: https://vk.com/minsoc.permkrai, Facebook: https://www.facebook.com/minsoc.permkrai, Instagram: https://www.instagram.com/minsocpermkrai/, Одноклассники: https://ok.ru/minsoc.permkrai, эл. почта: info@social.permkrai.ru. В аккаунтах ЦСВ: ВК: https://vk.com/tsentr_vyplat, Instagram: @tsentr_vyplat_perm.
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