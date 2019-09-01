В Прикамье началась выплата субсидий на оплату ЖКУ за сентябрь

18:16 | 4.09.2019

Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края приступил к выплате субсидий на оплату ЖКУ за сентябрь текущего года.



Перечисление средств получателям данной меры социальной помощи начато 3 сентября. При этом зачисление средств субсидии возможно в течение 10 дней, в зависимости от банка. Информацию о поступлении субсидии можно уточнить в своих кредитных учреждениях.

Также краевое минсоцразвития напоминает, что по вопросам своевременного предоставления социальных выплат и компенсаций жителям Пермского края

действует постоянная прямая линия. Центр социальных выплат: + 7(342) 265-05-06; + 7(342) 237-58-85; + 7(342) 237-55-10.



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