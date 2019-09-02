В ходе прямого эфира с губернатором Прикамья в Instagram обсудили поборы в школах и льготы для ИП

14:32 | 3.09.2019

2 сентября губернатор Пермского края Максим Решетников провел восьмой по счету прямой эфир в социальной сети Instagram. Трансляцию онлайн-общения жителей региона с главой Прикамья посмотрели порядка 4,5 тыс. человек. Одновременно за трансляцией наблюдали более 800 человек. За час эфира Максим Решетников ответил почти на 50 вопросов.



Основной темой общения с гражданами в этот раз стала готовность образовательных учреждений Прикамья к новому учебному году. Часть вопросов касалась их финансирования. Например, одна из родительниц поинтересовалась, за чей счет финансируются детские сады и, в частности, приобретаются игрушки. По словам Максима Решетникова, средства на ремонт образовательных учреждений и приобретение игрушек направляются из краевого и муниципального бюджетов. Также губернатор напомнил, что собирать деньги на эти цели с родителей администрации образовательных учреждений не имеют права. Если такие ситуации возникают, о них необходимо сообщать в краевое министерство образования и науки.



Один из пользователей попросил навести порядок у школ, рядом с которыми продается алкоголь. «Абсолютно согласен, давайте конкретные адреса. Будем отзывать лицензии там, где эти требования нарушены. Сообщайте. На сайте «Управляем вместе» есть раздел, пишите туда», – ответил Максим Решетников.



Во время онлайн-общения с жителями Прикамья обсуждалось и качество региональных дорог. Один из подписчиков попросил обратить внимание на участок от улицы Героев Хасана до улицы Васильева. По его словам, дорога на капитальном ремонте, но на ней огромные ямы, которые приходится объезжать по «встречке». Губернатор отметил, что в администрации города Перми его заверили, что к 15 сентября ремонт на этом участке дороги будет завершен, и попросил главу города Дмитрия Самойлова держать ситуацию под контролем.



Также в ходе эфира поднималась тема обманутых дольщиков. В частности, одна из жительниц поинтересовалась, почему в крае не создается фонд содействия дольщикам. Отвечая на вопрос, глава Прикамья пояснил, что на данный момент краевые власти ждут принятия всех документов на федеральном уровне и подтверждения механизма от федерации: «Нам нужно понять, как будут отбираться объекты для софинансирования из федерального фонда, какие будут условия, в каком порядке, в какой очередности и какие требования надо будет выполнить. После этого мы примем решение по модификации всех наших механизмов». Также Максим Решетников отметил, что региональный и федеральный механизмы достройки проблемных объектов друг другу не противоречат. В Прикамье сейчас действует механизм, согласно которому государство берет на себя ответственность по субсидированию достройки объектов, но только для социально уязвимых категорий граждан.



Традиционно были затронуты и вопросы, касающиеся новой региональной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В ходе эфира прикамцев интересовало, придется ли индивидуальным предпринимателям (ИП), работающим на дому, платить за вывоз мусора и как ИП, и как физическим лицам. По словам Максима Решетникова, в таком механизме он не видит смысла: «Сейчас отработала рабочая группа из представителей прокуратуры, ФАС, региональных органов власти, Уполномоченного по защите прав предпринимателей. В ближайшее время в Законодательное собрание будет внесен проект закона, который установит льготу для индивидуальных предпринимателей по оплате счетов за вывоз мусора. Если они ведут деятельность там же, где зарегистрированы, если они уже платят как физические лица, то как ИП они платить не будут. Причем с 1 января 2019 года».



В ходе прямого эфира в Instagram один из пользователей задал вопрос об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Губернатор Максим Решетников процитировал главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и отметил, что ЕНВД является единственным спецрежимом, который нарушает принцип справедливого распределения налоговой нагрузки на бизнес. По мнению налоговиков, реальная нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1% выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней «брешью» в системе налогообложения. При этом на данный момент в регионе разрабатывается система компенсационных мер для бизнесменов, чтобы к 2021 году этот механизм был выстроен и уже работал. Как сообщил губернатор, в конце прошлой недели им был внесен на рассмотрение в краевой парламент законопроект по изменению патентной системы налогообложения, которая может стать своего рода альтернативой для индивидуальных предпринимателей. Планируется, что в 2020 году в Прикамье будет снижена стоимость налогового патента. Напомним, на августовском Совете глав губернатор Пермского края призвал глав муниципальных районов и городских округов активнее взаимодействовать с жителями в социальных сетях. Максим Решетников призвал воспринимать соцсети как удобную площадку для общения с людьми. «Это самый быстрый способ понять, как решаются вопросы на местах, как идет текущая работа», – подчеркнул он.



Ранее краевые власти поручили руководству муниципалитетов создать аккаунты в социальных сетях Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники». К августу 2019 года страницы в Instagram создали все 46 муниципалитетов, страницы в соцсети «ВКонтакте» появились в 45 территориях, а в «Одноклассниках» – только в 23.

© «Вечерние ведомости»