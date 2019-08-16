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02:31 | 18.08.2019
Инспекция госжилнадзора Пермского края вернула жителям более 15 млн рублей за некорректные «платежки»
Всего же с января по июнь по обращениям жителей было проведено 2507 проверок управляющих компаний и 1951 проверка ТСЖ и ЖСК. Нарушители исполнили более 95% предписаний инспекции. По словам руководителя ИГЖН Александра Евсюкова, высокий процент исполнения предписаний обеспечивается жесткой позицией надзорного органа в отношении нарушителей жилищного законодательства.
За первую половину 2019 года инспекция возбудила 758 административных дел в отношении должностных лиц управляющих организаций. По делам, возбужденным в 2018–2019 годах, должностные лица привлечены судами к административной ответственности в виде дисквалификации 138 раз. В реестре дисквалифицированных лиц Минстроя России на 1 июля 2019 года содержатся сведения о 167 должностных лицах. По количеству дисквалификаций нерадивых управленцев Пермский край находится на первом месте среди всех регионов Российской Федерации.
Другим важным направлением работы ИГЖН остается переход собственников на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Как показывает практика, прямые расчеты способствуют повышению платежной дисциплины населения, а также исключают риски пропажи средств на счетах недобросовестных управляющих компаний. На сегодняшний день на прямые расчеты за тепло и горячее водоснабжение перешли более 380 тыс. собственников помещений. Рост с начала года составил 24 тыс. лицевых счетов. Собираемость средств за коммунальные услуги при этом увеличилась с 79 до 98% по отношению к 2016 году.
Благодаря взаимодействию инспекции с органами прокуратуры и правоохранительными органами задолженность управляющих организаций за поставленные тепловые ресурсы (тепло и горячее водоснабжение) за последние два года существенно снизилась: если на 1 сентября 2017 года она составляла 6,1 млрд рублей, то на 1 июля 2019-го – уже 3,4 млрд.
Напомним также, что по итогам первого квартала 2019 года Инспекция госжилнадзора по Пермскому краю вошла в десятку лучших органов жилищного надзора среди всех регионов России, заняв итоговое десятое место.
«Наведение порядка в сфере ЖКХ зависит не только от надзорных органов, но прежде всего от активной позиции самих жителей. Собственники должны понимать, что они имеют право требовать от своей управляющей организации надлежащего исполнения жилищного законодательства. А в том случае, если этого не происходит, обращаться с заявлением в ИГЖН. Не стоит также забывать, что у собственников есть не только права, но и обязанности. Например, качественное содержание жилья и проведение своевременного текущего ремонта напрямую зависит от платежной дисциплины собственников многоквартирного дома», – сообщил Александр Евсюков, начальник Инспекции государственного и жилищного надзора Пермского края.
© «Вечерние ведомости»
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