Пермь: новости дня
15:42 | 12.08.2019
В Пермском крае офис МФЦ впервые открылся в торговом центре
Более 900 государственных и муниципальных услуг теперь могут получить посетители ТЦ «Новый», расположенного по адресу: ул. Сибирская, 2/1б. 11 августа в нем открылся новый офис МФЦ.
В первую очередь территориально обособленное структурное подразделение «Мои документы» (ТОСП) рассчитано на обслуживание жителей села Култаево. А также близлежащих населенных пунктов, следующих мимо Култаево транзитом на личном автотранспорте, например, по пути на работу в Пермь или обратно.
Новое отделение имеет удобное расположение – непосредственно рядом с федеральной трассой. Доступно для маломобильных посетителей, поскольку находится на первом этаже торгового комплекса. Вместительная парковка для машин, комфортные помещения. Прием заявителей в МФЦ будет осуществляться пять дней в неделю – со вторника по субботу, с 12:30 до 19:30 часов. Выходные – понедельник и воскресенье.
«Уникальность нового офиса в том, что это первое структурное подразделение многофункционального центра, открытое в рамках государственно-частного партнерства на площадке торгового объекта. Для нас такое сотрудничество - возможность сэкономить бюджетные средства, поскольку помещение предоставляется на условиях безвозмездной, долгосрочной аренды. Для собственников ТЦ – идеальный способ привлечь покупателей», - говорит руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.
Стоит отметить, что ТОСП в селе Култаево стал четвертым по счету структурным подразделением «Мои документы», созданным в Прикамье с начала 2019 года. Ранее новые офисы МФЦ появились на площадках агентств недвижимости «Перспектива» (г. Пермь, ул. Ленина, 92) и «Альфа» (г. Березники, ул. Мира, 85; г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 121; г. Чайковский, ул. Вокзальная, 13).
В планах МФЦ создание дополнительных «окон» на территории краевой столицы. По словам Леонида Громова, сейчас перед учреждением стоит цель разгрузить филиалы, которые располагаются в центре Перми, а также повысить уровень доступности государственных услуг, оказываемых по принципу «одного окна», для жителей ряда территорий. Так, в настоящее время прорабатываются варианты открытия новых подразделений в микрорайонах Парковый и Пролетарский, в том числе возможность сотрудничества на безвозмездной основе с расположенными здесь торговыми центрами.
Напомним, в мае текущего года во время прямого эфира в Instagram в адрес губернатора Максима Решетникова поступило большое количество обращений жителей с просьбой открыть филиал МФЦ в микрорайоне Пролетарский.
Более подробную информацию о порядке предоставления услуг в новом отделении МФЦ в селе Култаево можно получить по тел. 270 11 20 либо 8 800 550 05 03.
© «Вечерние ведомости»
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