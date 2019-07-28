Пермь: новости дня
18:34 | 31.07.2019
На форуме «iВолга» Пермский край получил три гранта на 700 тысяч рублей
В торжественной церемонии закрытия приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Победителям грантового конкурса вручили грамоты и сертификаты. Общая сумма выигранных грантов составила 17 миллионов рублей.
«Хочу поблагодарить правительство Самарской области за отличную реализацию и организацию форума ПФО «iВолга 2.0». Желаю успехов, удачи и свершений всем победителям и участникам. Надеемся встретится в следующем году», – пожелал Игорь Комаров.
Пермский край завоевал поддержку трех грантов на 700 тысяч рублей на реализацию своих проектов.
В общей сложности Пермский край представил в рамках форума 32 проекта. 22 из них были представлены экспертам на федеральном этапе конвейера проектов. Еще 10 проектов были презентованы в рамках конкурса Федерального агентства по делам молодежи. Пермяки презентовали свои проекты и идеи в 9 сменах форума: федеральная смена «Наука и образование», «Труд крут!», «Победы страны - гордость поколений», «PROспорт», «Культурный БУМ», «Инфоgram», «Ты - предприниматель», «Молодежная команда страны» и «Агрополис».
Наталия Луначева заняла 1 место в смене «Победы страны - гордость поколений» с проектом «Дорогами Верхнекамья», выиграв грант размером 300 тыс. рублей. Проект Наталии создан с целью сохранения фактов из истории Прикамья и всей России, которых не найти сегодня в музеях и архивных отделах, и которые находятся «на грани исчезновения».
Анастасия Полухинских стала обладательницей 2 места и гранта в 200 тыс. рублей в смене «Наука и образование» с проектом «!Nota bene - школа молодых исследователей». Это образовательный проект для молодых ученых, которые работают в сфере здравоохранения. Организаторы проекта будут помогать идейным ребятам реализовать их исследования на благо науки и здоровья людей.
Также поддержку получил грант Федерального агентства по делам молодежи. Алёна Белослудцева с проектом «Сохраним память вместе!» стала обладательницей гранта в размере 200 тыс. рублей. Проект Алёны посвящен сохранению исторической памяти. В нашем городе находится 30 захоронений Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России. Планируется закрепить шефство над ними Юнармейских отрядов и установить навигационные объекты на кладбищах.
В рамках форума состоялся II фестиваль молодежных театров регионов Приволжского федерального округа, в рамках которого Пермский край представила труппа из представителей двух самых ярких театров «неМХАТ» (ФГБОУ ВО «ПГМУ») и «Траектория» (ФГБОУ ВО «ПГИК»). По итогам фестиваля молодёжный театр «неМХАТ» стал победителем в номинации «Современный взгляд».
Также по результатам II научно-практической конференции «Образование и наука: возможности для молодежи» в секции «Общественные и гуманитарные науки»:
I место заняла пермячка Анастасия Пащенко.
На форуме ребята из Пермского края достойно представили регион в различных «активностях»: сдача норм ГТО – 1 место в командном зачете, а также участие в спортивном фестивале, патриотическом квесте, интеллектуальных играх и других мероприятиях.
© «Вечерние Ведомости»
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