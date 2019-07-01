Игорь Сапко и Андрей Исаев вошли в топ-50 рейтинга эффективности депутатов ГД

19:02 | 24.07.2019

Политические эксперты составили очередной интегральный рейтинг полезности депутатов Государственной Думы России.



Рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» был составлен по результатам исследований, которые проводились с января по июль 2019 года.



Общий рейтинг вычисляется на основании четырех базовых параметров: народный рейтинг, рейтинг активности, медиа-рейтинг, экспертный рейтинг. При этом председатель Госдумы и лидеры думских фракций не участвовали в рейтинговании, так как имеют «неоспоримые преимущества по сравнению с остальными депутатами», уточнили авторы исследования.



В этот раз в топ-50 наиболее активных политиков попали два депутата от Пермского края и Удмуртии: Андрей Исаев оказался на 11-м месте, Игорь Сапко – на 32-м.



На своей странице в фейсбуке Игорь Сапко отметил: «Это результат нашей совместной работы с моей командой единомышленников!»

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