К 2020 году в Александровске обновят культурный центр с кинотеатром

17:49 | 1.07.2019

В рамках рабочей поездки в Александровский муниципальный район губернатор Прикамья Максим Решетников осмотрел модернизированный кинозал «Победа» и здание МБУ «Юпитер», в котором он располагается.



В прошлом году Александровское городское поселение получило поддержку Фонда кино по организации кинотеатров. Муниципальное образование выиграло грант в размере 5 млн рублей, который был направлен на покупку современной цифровой техники и обустройство зрительного зала на 80 мест.



Как отметил директор МБУ «Юпитер» Олег Плотников, киноцентр не пустует – часто бывает так, что билетов на сеансы не остается. Только с начала года его посетили 9 тыс. жителей Александровского района. «Особенно кинозал востребован в выходные, праздничные дни и каникулы. Например, прямо сейчас идет сеанс фильма для детей и зал заполнен ребятами. Премьеры у нас стартуют так же, как в других кинотеатрах страны, так что мы не отстаем от культурной жизни России», – отметил Олег Плотников.



Планируется, что в кинозале «Победа» будут не только демонстрировать фильмы, но и проводить другие культурные мероприятия и различные творческие конкурсы. Для этого перед экраном предусмотрена сцена, а в дальнейшем появится специальная площадка с местами для жюри.



Здание МБУ «Юпитер» было возведено в 1966 году, и в данный момент постройка нуждается в ремонте. В 2018 году здесь установили новую пожарную сигнализацию. Из краевого и муниципального бюджетов на эти работы было направлено более 340 тыс. рублей.



В текущем году здесь отреставрируют кровлю и фасад, в 2020-м – обновят фойе первого этажа, а также проведут внешний косметический ремонт. Сейчас муниципалитет формирует заявку в рамках инициативного бюджетирования, сумма средств будет определена по итогам утверждения муниципального бюджета на 2020 год.



Ознакомившись с ходом ремонтных работ и отметив хорошее техническое оснащение самого кинозала, глава Пермского края Максим Решетников дал поручение во время ремонта предусмотреть благоустройство прилегающей к культурному центру территории. По словам губернатора, для дальнейшего развития центра необходимо сделать его комфортным для посетителей: организовать освещение, обустроить пешеходные дорожки, привести в порядок входную группу.



Напомним, по итогам конкурса Фонда кино, проводившегося в первом квартале 2018 года, гранты получили четыре муниципальных образования Прикамья: Александровск, Кудымкар, Губаха и Верещагино. В этом году победителями стали Очер и Кизел – теперь и здесь до конца 2019 года появятся киноцентры. Реализация программы по модернизации кинозалов в Прикамье осуществляется региональным минкультом в рамках нацпроекта «Культура». За все время существования проекта Пермский край получил от Фонда кино субсидии в размере 44,5 млн рублей.



С 2015 года Фонд кино проводит грантовые конкурсы на модернизацию кинозалов в городах с населением до 500 тыс. жителей. Программа направлена на повышение кинофикации страны (по данным экспертов, до начала проекта 40% населения России не имело доступа к современным цифровым кинотеатрам). Кроме того, конкурс призван увеличить долю российского кино в прокате (в переоборудованных кинозалах в течение пяти лет должно демонстрироваться не менее 50% сеансов отечественных фильмов от общего числа кинопоказов). До 2024 года в рамках программы планируется оборудовать 1200 кинозалов по всей стране.