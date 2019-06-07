Пермь: новости дня
18:46 | 10.06.2019
Встреча Дня города Перми пройдет в ночь с 11 на 12 июня в сквере им. Татищева
Встреча Дня города Перми – событие, которое станет началом всех праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России и Дню города. Мероприятие начнется в 23:30 11 июня в историческом для Перми месте – в сквере у памятника основателю города Василию Татищеву в Разгуляе.
Именно там будет дан старт праздничным мероприятиям. Перед пермяками и гостями города выступят творческие коллективы города – цирк «Люмьер», световое шоу «Саламандра», зеркальные люди и другие.
По сложившейся традиции, в этот вечер состоится вручение памятных медалей с символикой 296-летия города Перми и изображением портрета Василия Татищева. Ежегодно медали вручаются за спортивные, творческие достижения, культурный вклад в развитие родного города. Обладатели юбилейных медалей уже определены, их имена будут названы во время церемонии вручения.
Гостей ждут угощения в виде калачей и кваса. Особыми гостями события станут «ожившие маски» – символы карнавального шествия «Пермское яркое», именно им вручат символический ключ от праздника.
Завершится мероприятие шоу барабанов и пиротехническим шоу, которые начнутся в 23:55.
Напомним, праздничные мероприятия, посвященные 296-летию города, объединены концепцией «Пермь. Грани нового времени». Официальный хэштег событий – #ПЕРМЬ296. Праздничные мероприятия проходят в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
11 июня с 23:00 до 00:30 12 июня на время проведения встречи Дня города будет закрыто движение всех видов транспорта за исключением трамваев по улицам:
– Ленина от улицы Пермской до улицы Клименко, без прекращения движения по улицам Пермской и Клименко,
– Суксунской от улицы Ленина до улицы 2-й Разгуляйской.
11 июня с 23:30 до 00:30 12 июня будет временно приостановлено движение трамваев в пределах микрорайона Разгуляй по улице Ленина от улицы Пермской до улицы Клименко.
10 июня с 23:00 до 00:30 12 июня для всех видов транспортных средств будет запрещена остановка и стоянка по улицам:
– Ленина от улицы Пермской до улицы Клименко,
– Суксунской от улицы Ленина до улицы 2-й Разгуляйской.
При этом, чтобы пермяки могли добраться до дома, в ночь с 11 июня на 12 июня после 00:30 от остановки «Разгуляй» будут организованы следующие отправления трамвайных и автобусных маршрутов:
– Трамвай №4 «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим» в направлении станции «Пермь-2» отправится в 00:10, в направлении микрорайона Висим – в 00:15;
– Трамвай №6 «Разгуляй – ОАО «Велта» в направлении ОАО «Велта» отправится в 00:15;
– Трамвай №7 «станция «Пермь-2» – ОАО «Вагоноремонтный завод» в направлении ВРЗ отправится в 00:10, в направлении станции «Пермь-2» – в 00:10;
– Трамвай №8 «АО «Инкар» – микрорайон Висим» в направлении АО «Инкар» отправится в 00:10 и 00:20;
– Трамвай №11 «станция Осенцы – микрорайон Висим» в направлении микрорайона Балатово отправится в 00:10 и 00:20;
– Автобусный маршрут №60 «ДДК им. Кирова – улица Попова – Комсомольская площадь» в направлении ДДК им. Кирова отправится в 00:45;
– Автобусный маршрут №36 «улица Мильчакова – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» до микрорайона Вышка-2 отправится в 00:45.
© «Вечерние Ведомости»
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