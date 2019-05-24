28 мая в Перми изменится движение транспорта

18:37 | 27.05.2019

28 мая в Перми отпразднуют День пограничника. В связи с праздничными мероприятиями временно будет изменено движение транспорта, в том числе и общественного.



Сбор пермяков, служивших в погранвойсках, традиционно состоится на набережной Камы в районе летних касс Речного вокзала с 10:00 до 11:00. Шествие колонны начнется в 11:00 от набережной по проезжей части улицы Монастырской, затем вверх по улице Сибирской до сквера Советской Армии. Здесь с 11:40 до 11:55 состоится возложение цветов и венков к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу, затем с 12:00 до 13:00 пройдет митинг и возложение цветов и венков к памятнику «Разорванное братство».



С 13:00 до 15:30 состоится городское физкультурное мероприятие патриотической направленности на стадионе «Юность». В программе соревнований: армрестлинг, метание гири весом 24 кг, жим кистевого динамометра, сгибание, разгибание рук в упоре лежа, перетягивание каната. Завершится мероприятие церемонией награждения.



Отметим, что на день проведения шествия, с 10:00 до 12:00, будет ограничено движение всех видов транспорта за исключением общественного по улице Монастырской от здания Исторического парка «Россия – моя история» до улицы Сибирской.



С 10:50 до 12:00 по улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского с временной приостановкой всех видов транспорта по перпендикулярным улицам.



С 10:00 27 мая до 12:00 28 мая будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:



- Монастырской на участке от здания Исторического парка «Россия – моя история» до улицы Сибирской;

- Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского.



С 10:30 до 12:00 28 мая будет произведена временная приостановка общественного транспорта: автобусные маршруты №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1», №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», №33 «микрорайон Архиерейка – Город сердца», №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания», №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый», троллейбус №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-1» по маршруту прохождения колонны.



Автомобилистам и пассажирам рекомендуется быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.