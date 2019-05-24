Пермь: новости дня
18:37 | 27.05.2019
28 мая в Перми изменится движение транспорта
Сбор пермяков, служивших в погранвойсках, традиционно состоится на набережной Камы в районе летних касс Речного вокзала с 10:00 до 11:00. Шествие колонны начнется в 11:00 от набережной по проезжей части улицы Монастырской, затем вверх по улице Сибирской до сквера Советской Армии. Здесь с 11:40 до 11:55 состоится возложение цветов и венков к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу, затем с 12:00 до 13:00 пройдет митинг и возложение цветов и венков к памятнику «Разорванное братство».
С 13:00 до 15:30 состоится городское физкультурное мероприятие патриотической направленности на стадионе «Юность». В программе соревнований: армрестлинг, метание гири весом 24 кг, жим кистевого динамометра, сгибание, разгибание рук в упоре лежа, перетягивание каната. Завершится мероприятие церемонией награждения.
Отметим, что на день проведения шествия, с 10:00 до 12:00, будет ограничено движение всех видов транспорта за исключением общественного по улице Монастырской от здания Исторического парка «Россия – моя история» до улицы Сибирской.
С 10:50 до 12:00 по улице Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского с временной приостановкой всех видов транспорта по перпендикулярным улицам.
С 10:00 27 мая до 12:00 28 мая будет запрещена остановка и стоянка для всех видов транспорта по улицам:
- Монастырской на участке от здания Исторического парка «Россия – моя история» до улицы Сибирской;
- Сибирской от улицы Монастырской до улицы Белинского.
С 10:30 до 12:00 28 мая будет произведена временная приостановка общественного транспорта: автобусные маршруты №3 «микрорайон Нагорный – станция «Пермь-1», №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный», №33 «микрорайон Архиерейка – Город сердца», №63 «микрорайон Крохалева – площадь Восстания», №68 «станция «Пермь-2» – микрорайон Садовый», троллейбус №1 «улица Гусарова – станция «Пермь-1» по маршруту прохождения колонны.
Автомобилистам и пассажирам рекомендуется быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:37 | 27.05.2019
28 мая в Перми изменится движение транспорта
18:23 | 27.05.2019
До конца года 350 ребят п. Фролы пойдут в новый детский сад
18:17 | 27.05.2019
Зюкайский насосный завод готовится стать резидентом ТОСЭР «Нытва»
18:10 | 27.05.2019
Автобусы №30 и №50 заменят троллейбусы №10 и №5
17:45 | 27.05.2019
В администрации Чкаловского района вручили паспорта гражданина РФ
17:42 | 27.05.2019
В ночь на 29 мая в Перми будет закрыто движение по Чусовскому мосту
17:02 | 27.05.2019
Реализация нацпроекта в Прикамье улучшит экологическую обстановку для 2 тысяч жителей
17:00 | 27.05.2019
В Кургане на месяц перекроют улицу Куйбышева из-за провала на коллекторе
16:49 | 27.05.2019
Завтра на башни Успенского собора на ВИЗе установят купола
16:46 | 27.05.2019
Лучшие библиотекари Прикамья отмечены благодарностями в Общероссийский день библиотек
16:25 | 27.05.2019
За три дня в Свердловской области поймали 154 нетрезвых водителя
16:14 | 27.05.2019
В Перми изменится расписание автобуса №9
16:13 | 27.05.2019
В Кургане тюменец получил срок за экстремистские надписи на гаражах
16:05 | 27.05.2019
У пермяков осталась неделя, чтобы погасить долги за отопление и горячую воду на выгодных условиях
15:57 | 27.05.2019
Чтобы сохранить ДК «Химмаш», администрация Екатеринбурга передаст собственнику два земельных участка
15:34 | 27.05.2019
Путин и патриарх Кирилл обсудили конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге
15:22 | 27.05.2019
В Артемовском задержали водителя, управлявшего машиной в состоянии наркотического опьянения
14:47 | 27.05.2019
Александр Высокинский уехал в Кению презентовать Екатеринбург как столицу Всемирного дня городов
14:22 | 27.05.2019
УрФУ приглашает на фестиваль спорта, еды и творчества
14:17 | 27.05.2019
В Куртамыше пьяный тракторист погубил 8-летнего мальчика
13:53 | 27.05.2019
В прикамских МФЦ с 1 июня начнут принимать заявления по изменению данных и перерасчету за вывоз ТКО
13:43 | 27.05.2019
Система видеонаблюдения готова к проведению ЕГЭ-2019 в Пермском крае
13:32 | 27.05.2019
В рамках проекта «Чистая страна» ЕР в Перми состоялся субботник в долине реки Егошихи
13:27 | 27.05.2019
Задолженность свердловчан по алиментам превышает 3 млрд рублей
13:23 | 27.05.2019
В Перми наступает летняя погода
13:04 | 27.05.2019
В Свердловской области выросло число жалоб на медицинских работников
12:32 | 27.05.2019
Уральские таможенники пресекли канал поставки сигарет из Средней Азии
12:28 | 27.05.2019
В Екатеринбурге автомобилистам запретят останавливаться еще на шести участках дорог
12:10 | 27.05.2019
В Зауралье открыли набор на курсы матросов-спасателей
12:10 | 27.05.2019
В администрацию Екатеринбурга поступило более восьми тысяч предложений по месту для храма
11:50 | 27.05.2019
В Курганской области снят запрет на посещение лесов