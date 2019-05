Пермское навигационное оборудование будет поставляться в Латинскую Америку

18:18 | 16.05.2019

Пермская компания Galileosky нашла новых партнеров в странах Латинской Америки. Переговоры прошли на крупнейшей выставке региона в сфере безопасности и IoT технологий Expo Seguridad, сообщает министерство информационного развития и связи Пермского края.



Специалисты компании провели десятки презентаций и сотни встреч. С несколькими компаниями ведутся переговоры и уже состоялись первые продажи. Высокий интерес объясняется уникальностью для рынков Латинской Америки пермских решений. Это эксклюзивные разработки Galileosky — технология Easy Logic и инструмент CAN Сканер.



По словам директора по региональному развитию Galileosky Юлии Рокка, на рынке Латинской Америки преобладают базовые решения с простым функционалом. «Поэтому заметен высокий интерес к нашим продуктам, которые легко кастомизировать под решения задач конкретной компании. Технология Easy Logic позволяет самостоятельно программировать функционал терминалов и помогает максимально эффективно управлять мониторингом транспорта. Местный рынок готов к инновациям, а у нас они есть», — подчеркнула Юлия Рокка.



Пермский край, в свою очередь, заинтересован в развитии экспорта региональной продукции, в том числе информационных технологий. Главой государства Владимиром Путиным поставлена задача увеличить к 2024 году объем несырьевого неэнергетического экспорта на 30%. В Пермском крае за шесть лет предполагается увеличить долю такого экспорта до 7,7 млрд долларов.



Важный вопрос для компаний Латинской Америки — мониторинг транспорта на территориях, которые не покрыты сотовой связью. Поэтому большой интерес вызвали новые устройства Galileosky для передачи и сбора данных по Wi-Fi. Это более экономичный и доступный аналог приборов, использующих спутниковую связь.



Уникальной для рынка оказалась и технология CAN Сканер. Большинство представленных в Латинской Америки продуктов - это решения с использованием проводов. С помощью уникального CAN Сканера можно быстро и просто считать любые данные, которые передаются через CAN-шину, с любых типов и моделей транспортных средств.



Отметим, Galileosky сотрудничает с Пермским сетевым ИТ-Университетом. В марте была запущена первая образовательная программа «IoT-device за 24 часа». Занятия вели преподаватели физического факультета ПГНИУ и специалисты одного из ведущих производителей оборудования для спутникового мониторинга транспорта Galileosky.



По итогам школы студенты получили не только практический опыт и дипломы об окончании курса, но и разработали прикладные инновационные проекты. Среди таких проектов: разработка системы умного освещения для города, решение проблемы налогообложения в грузоперевозках, устройства, анализирующие сбор мусора. Программа школы была рассчитана на слушателей, уже имеющих базовые навыки программирования и представление о микроконтроллерах. Наиболее проявившие себя студенты получили приглашение пройти стажировку в компании.