В Перми появился передвижной офис МФЦ

17:22 | 7.05.2019

В микрорайоне Пролетарский начал работать первый в Пермском крае мобильный офис многофункционального центра «Мои документы». Передвижной МФЦ представляет собой автомобиль, состоящий из двух отсеков: для посетителей и для сотрудников многофункционального центра, разделенных перегородкой. Отделение для сотрудников организации оснащено двумя рабочими местами с необходимым техническим оборудованием и средствами связи. Автомобиль снабжен автономным отопителем салона и кондиционером, что позволяет принимать население круглогодично.



Как рассказали в пресс-службе учреждения, в рамках пилотного проекта передвижной офис для оказания государственных и муниципальных услуг населению базируется на парковочной площадке торгового центра «Лето» по адресу: ул. Докучаева, 50л. Мобильный МФЦ будет работать семь дней в неделю, с 12:00 до 20:00 и без перерыва на обед. Таким образом, ежедневно специалисты многофункционального центра смогут принимать здесь порядка 50-60 заявителей.



На базе передвижного офиса будет доступно большинство услуг, которые в настоящее время предоставляются в МФЦ Пермского края, в том числе самые востребованные – регистрация недвижимости, получение выписки из ЕГРН, постановка на учет по месту жительства и др.



Руководитель Пермского краевого МФЦ Леонид Громов выразил уверенность, что мобильный офис будет востребован у пермяков. Напомним, во время прямого эфира губернатора Максима Решетникова в Instagram поступило большое количество обращений жителей с просьбой открыть филиал МФЦ в этом микрорайоне. «Ранее жители микрорайонов Пролетарский и Железнодорожный были вынуждены обращаться в отделения многофункционального центра, расположенные в Кировском и Ленинском районах Перми. Сейчас же они смогут получить необходимые государственные и муниципальные услуги рядом со своим домом», - подчеркнул руководитель.



Более подробную информацию о порядке предоставления услуг в передвижном офисе МФЦ можно получить по тел. 270 11 20 либо 8 800 555 05 53.