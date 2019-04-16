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09:41 | 18.04.2019
Игорь Сапко: Борьба с бедностью прошла «красной нитью» в докладе председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева
Депутат Государственной Думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко на своей странице в Facebook поделился мнением о докладе председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.
«Именно борьба с бедностью прошла «красной нитью» в докладе председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева о деятельности в 2018 году, – отметил Игорь Сапко. – Ликвидация бедности, а сейчас за чертой бедности проживает 19 миллионов россиян, - это не только индексация пособий и заработной платы работников бюджетной сферы, но обеспечение доступного и качественного здравоохранения, поддержка семей, имеющих детей, повышение уровня жизни пожилых людей, развитие образования и массового спорта».
Депутат привел некоторые цифры отчета по соцсфере: 34 региона обеспечены санитарной авиацией, построено 40 детских больниц, 1 трлн руб. выделено на борьбу с онкологическими заболеваниями, в два раза проиндексированы выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов, до 6% снизилась ставка по ипотеке для многодетных семей, 85 млрд руб. направлено на создание яслей, создано 220 тысяч новых мест в школах, построено 1 миллион квартир и 230 тысяч индивидуальных жилых домов.
«Считаю важным, что в докладе по каждой национальной цели уделено внимание и качеству жизни в сельской местности: в здравоохранении - это система ФАПов и санитарной авиации, в образовании - это строительство малокомплектных школ, в культуре - это восстановление сельских клубов. Ведь если доступна врачебная помощь, работает школа - село живет и развивается», – подчеркнул Игорь Сапко.
Дмитрий Медведев озвучил планы Правительства Российской Федерации на ближайшую перспективу:
1. при рождении третьего и последующего ребенка государство планирует гасить 450 тысяч ипотечного кредита;
2. разработка закона о питании детей в общеобразовательных учреждениях;
3. создание системы электронной статистики;
4. разработка программы поддержки индивидуального жилищного строительства;
5. продление «дачной амнистии» до 2020 года;
6. разработка концепции нового Кодекса об административных правонарушениях;
7. заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов на весь трехлетний бюджетный цикл.
© «Вечерние Ведомости»
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