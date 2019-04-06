Глава Перми будет еженедельно выезжать в районы города с проверкой

16:58 | 8.04.2019

Начиная с этой недели и до 9 мая Дмитрий Самойлов каждый четверг будет выезжать в районы Перми с проверкой, чтобы оценить качество весенней уборки – состояние тротуаров, остановок, дорожных знаков, проезжей части. Об этом глава города сообщил в своем инстаграме (https://www.instagram.com/p/Bv_M4CglLZD/).



«Хочу сравнить реальное состояние территорий и его описание в отчетах, которые получаю от сотрудников, - написал глава города. - В этот четверг объеду Свердловский, Индустриальный и Дзержинский районы».



Пермякам предлагается сообщать в комментариях к посту и личных сообщениях о проблемных адресах. Они будут включены в маршрут проверок.