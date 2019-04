40 тонн пермского мороженого ежемесячно будет поставляться в Китай

18:13 | 3.04.2019

ОАО «Милком» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и компания Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe (г. Суйфыньхэ, КНР) подписали международный контракт на поставку первой партии молочной продукции, произведенной компанией «МИЛКОМ», в Китайскую Народную Республику.



Согласно документу, компания Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe получает статус официального дистрибьютора ОАО «МИЛКОМ» на территории северных регионов Китая. Прогнозный объем поставок составит не менее 500 тонн молочной продукции и 40 тонн мороженого в месяц.



Напомним, в конце прошлого года между ОАО «Милком» и Пермским краем подписан специальный инвестиционный контракт, предусматривающий увеличение производства мороженого. Этот СПИК стал первым специнвестконтрактом Прикамья в пищевой промышленности.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал важность того, что компания развивается именно на пермской площадке. По словам главы региона, «Компания «МИЛКОМ», холдинг «КОМОС ГРУПП» не только реанимируют производственную площадку пермского хладокомбината, но и создают одно из крупнейших в России производств мороженого.



«Это первый экспортный контракт в КНР, — отметил управляющий акционер ООО «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов. – В дальнейшем на территории Поднебесной мы планируем выстроить работу с региональными дистрибьюторами в четырех опорных точках. Это компания Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe, которая охватит северные провинции Китая. Три остальных дистрибьютора будут работать в центральных регионах (Пекин), на востоке КНР (Шанхай) и в южных областях (Гуанчжоу). Также в середине мая специалисты ОАО «МИЛКОМ» совместно с компанией Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe представят нашу молочную продукцию на Международной выставке импортеров продуктов питания и напитков SIAL China-2019, которая пройдет в Шанхае».



Первая партия пермского мороженого весом 180 кг уже поставлена в Китайскую Народную Республику. Лакомство будет представлено на Международной выставке импортеров продуктов питания и напитков SIAL China-2019. Масштабное событие пройдет в Шанхае в середине мая.



Пермское мороженое поставляется в регионы Центрального федерального округа, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Удмуртию, а также в страны ближнего зарубежья. Техническое оснащение предприятия соответствует мировым стандартам.