Пермь: новости дня
18:20 | 1.04.2019
В доме для детей-сирот в Нытве проведут капремонт или реконструкцию
Отметим, ранее с жалобой о состоянии дома к губернатору Пермского края Максиму Решетникову обратились жители региона во время прямой линии в Instagram 21 марта. Глава Прикамья отметил, что краевые власти знают о проблемах с домами для детей-сирот, их в регионе несколько. В ближайшее время будет принято решение о том, каким образом ситуация будет решена.
Две очереди дома, в котором 52 из 57 квартир переданы муниципалитету для обеспечения жильем детей-сирот, построены и введены в эксплуатацию в 2014-2016 годах. В большинстве квартир, а также в местах общего пользования дома появились трещины. При этом на протяжении двух лет дом оставался без управляющей организации. Обслуживание дома начало осуществляться лишь в декабре 2018 года.
Во время инспекции делегация осмотрела здание и несколько квартир в обеих очередях. В некоторых помещениях, а также в местах общего пользования были обнаружены щели и трещины в наружных стенах.
После осмотра и общения с жителями дома в администрации Нытвы состоялось совещание, где представители ведомств обсудили, как необходимо решить проблему по данному дому.
Руководитель Инспекции госстройнадзора Василий Билоус отметил, что для того, чтобы определить, какие виды работ необходимо провести на объекте: капитальный ремонт или реконструкцию здания, нужно провести дополнительное техническое обследование дома. «Важно узнать, в каком состоянии находятся основные конструктивы, фундамент, грунт. Только обследование сможет подтвердить необходимость тех или иных действий и исключить возникновение повторных дефектов», — отметил Билоус.
Участники совещания согласились с предложением. «Проблемы дома очевидны. До конца апреля муниципалитет должен провести дополнительное техническое обследование объекта. Также до конца месяца, исходя из результатов обследования, мы примем решение о том, какие работы необходимо провести для того, чтобы в доме можно было комфортно жить», — заключил Михаил Сюткин.
Чтобы решить проблему низкого качества строительства домов для детей-сирот, с 2017 года возведение таких объектов в обязательном порядке ведется под надзором Инспекции государственного строительного надзора. Кроме того, выполняется экспертиза проекта строительства. В качестве дополнительной контрольной меры приемку дома сегодня осуществляет межведомственная комиссия, в состав которой входят специалисты минстроя, минсоца, ИГЖН, госстройнадзора, муниципального образования и т.д.
С целью социальной адаптации с 1 января 2018 года в Пермском крае введено ограничение по количеству квартир, которые могут быть расположены в многоквартирном доме для детей-сирот. Теперь общее количество таких помещений не может превышать 25% в доме. Инициативу Пермского края было принято реализовать и на федеральном уровне. Теперь данный показатель при заселении используется по всей стране.
Сегодня минстрой продолжает работу по устранению нарушений в домах для детей-сирот в различных муниципальных образованиях. На 2019 год в бюджете Пермского края предусмотрены средства в размере 2,7 млн рублей на восстановление квартир.
© «Вечерние Ведомости»
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