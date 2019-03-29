Пермь: новости дня
18:04 | 1.04.2019
В Пермском крае снижен тариф на вывоз мусора
Вопрос формирования тарифа был затронут во время прямого эфира в Instagram губернатора Пермского края Максима Решетникова. Отвечая на вопрос жительницы края, губернатор пояснил, что основным принципом, которым руководствовались краевые власти во время формирования тарифа новой системы обращения с ТКО, было желание сделать переход к новой системе максимально комфортным для людей. «Мы исходили из того, что было раньше, — подчеркнул глава Прикамья. — Раньше за вывоз мусора жильцы также платили в расчете за квадратный метр только в составе коммунальных услуг. Чтобы максимально смягчить переход, пошли именно от квадратного метра – тем же самым путем».
Для расчетов с населением «Теплоэнерго» будет применять новый тариф с апреля 2019 года. Платежи за март необходимо оплачивать по старому тарифу. Напомним, что плата за вывоз мусора определяется из тарифа «Теплоэнерго» и нормативов накопления отходов для населения и юридических лиц. Для многоквартирных домов норматив составляет 10,6 кг на кв. метр в год. Для индивидуальных жилых домов норматив 224 кг на одного проживающего в год. По итогам корректировки тарифа министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края проводит детальный анализ действующих нормативов накопления.
Снижение ежемесячной платы за вывоз мусора для жителей края стало возможным благодаря снижению тарифа для регионального оператора «Теплоэнерго». Сейчас он составит 3793,67 рубля за тонну вместо 3840,86 рублей. Тариф регионального оператора, в свою очередь, скорректирован, поскольку минтарифов Пермского края снизило тарифы на захоронение отходов для всех 19 полигонов, входящих в территориальную схему.
«Правительство РФ заморозило ставки платы за негативное воздействие для отходов 4 класса опасности. Они сохранены на уровне 2018 года. Размер ставки составляет 94 рубля за тонну. Поскольку расходы полигонов сократились, сократилась и валовая выручка «Теплоэнерго». Мы учли эти изменения в тарифе», – сообщил и.о. министра тарифного регулирования Пермского края Андрей Кокорев.
Также в министерстве ЖКХ и благоустройства отмечают, что одной из основных задач на 2019 год остается корректировка территориальной схемы с учетом реальных объемов образования отходов в регионе. Сейчас расчетный показатель образования отходов в регионе составляет 1 млн тонн в год. Однако по итогам двух месяцев работы регионального оператора «Теплоэнерго» можно сделать вывод о том, что фактический объем отходов по итогам года составит порядка 600-700 тысяч тонн.
© «Вечерние Ведомости»
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