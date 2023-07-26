Певица Валерия станет еще одним хедлайнером Дня города в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Еще одним хедлайнером концерта в честь 300-летия Екатеринбурга станет певица Валерия. Концерт пройдет 19 августа в Историческом сквере.В пресс-службе мэрии сообщили, что на гала-шоу помимо Валерии выступят «Хор Турецкого», бард Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, Юрий Каспарян и группа «Симфоническое КИНО».В рамках фестивальной недели с 12 по 19 августа в Историческом сквере пройдет череда событий. На главной сцене праздника 10 августа будут выступать Леонид Агутин и группа «Reflex», 16 августа – балет Аллы Духовой «Todes», 17 августа – группа «Банд’Эрос». А ведущим финала «Мисс Екатеринбург» станет Дмитрий Хрусталев.Другая масштабная площадка – парк имени Маяковского. 17 августа на открытии Летнего театра там выступят пианист Денис Мацуев и Уральский филармонический оркестр. 19 августа от Свердловского рок-клуба будут выступать группы «Агата Кристи», «Чайф», «ТОП» и «Урфин Джюс», а также Вячеслав Бутусов и Настя Полева.На площади 1905 года 15 августа можно будет услышать известного саксофониста Игоря Бутмана. 19 августа у КРК «Уралец» выступят Niletto и Клава Кока.