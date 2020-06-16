В Свердловской области коронавирусом заразились более 10 тысяч человек

12:35 | 17.06.2020

Фото: кулебаки-округ.рф

За сутки в Свердловской области выявили 227 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 016 зараженных COVID-19.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+162), Асбеста, Арамильского, Белоярского, Березовского, Бисертского городских округов, Верх-Нейвинского, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Краснотурьинска, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, поселка Малышева, Невьянска, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Первоуральска, Североуральска, Серова, Туринского городского округа.



Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, 77 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 627. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 188 человек. Всего уральские врачи вылечили 4657 пациентов.



Зарегистрировано 3 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 57.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»