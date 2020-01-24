Свердловские спасатели провели противопожарные рейды для граждан социального риска

09:28 | 25.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники свердловского МЧС вместе с представителями социальных служб и местных администраций посетили неблагополучные семьи в Краснотурьинске и в Ивделе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Спасатели провели профилактические осмотры жилья и напомнили жильцам правила пожарной безопасности, а также напомнили родителям, что ни при каких условиях нельзя оставлять детей дома одних, ведь им бывает сложно сориентироваться при возникновении чрезвычайной ситуации и принять необходимые меры для спасения.



«В ходе профилактических рейдов сотрудники МЧС напоминают, что жильцы в первую очередь отвечают за безопасность своего жилья, рекомендуя ответственно относиться к своей безопасности» - сообщает пресс-служба ведомства.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»