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Крупнейшие забастовки уходящего 2023 года
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Под конец года профсоюзы Финляндии объявили о намерении провести массовые забастовки, чем подпортили праздничное настроение работодателям и властям. Впрочем, далеко не в первый раз в этом году.
Финский профсоюз, который представляет работников легкой и тяжелой промышленности, анонсировал двухдневную забастовку, ее хотят провести в начале февраля. По информации Yle, из-за забастовки будет приостановлена работа сразу нескольких крупных заводов, в том числе в сфере нефтепереработки.
Работники недовольны правительственными реформами на рынке труда. Они опасаются, что планируемые правительством законы в том числе уменьшат роль профсоюзов. Последняя масштабная забастовка в стране, напомним, прошла в середине декабря. К ней присоединились работники общественного транспорта, клининговых служб, сферы спортивных услуг, сотрудники аэропортов, водители грузовых компаний, работники туристической отрасли, сферы логистики и сотрудники почты. Профсоюзы заявили, что выступают против сокращений социального обеспечения, которое, по их мнению, не соответствует экономической ситуации. В частности, в местных изданиях сообщалось, что правительство хочет разрешить работодателями не оплачивать первый день больничного, а также «запретить проведение забастовок».
Между тем, премьер-министр Петтери Орпо тогда заявил, что проводимые акции протеста «чрезмерны» и наносят большой ущерб экономике.
Но, судя по всему, финские профсоюзы намерены продолжать борьбу.
Где еще прошли массовые забастовки в 2023 году
В Лондоне прошла масштабная забастовка водителей метро и сотрудников станций метрополитена. Пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом. Профсоюзы выступили против проводимой правительством политики, которая «может ударить по пенсиям сотрудников и привести к сокращению рабочих мест». К суточной забастовке присоединились около 10 тысяч сотрудников.
В США сначала гильдия сценаристов, а вслед за ними и профсоюз киноактеров провели массовые продолжительные забастовки, которые сильно отразились на индустрии кино и телевидения. 11 000 членов Гильдии сценаристов, в том числе представители Голливуда, потребовали повышения заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать. Киноактеры в свою очередь также выступали за повышение зарплат и улучшение условий труда, работники кино добивались ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. После нескольких месяцев забастовок сторонам удалось прийти к соглашению.
Более 750 сотрудников газеты Washington Post провели 24-часовую забастовку. Это крупнейший трудовой протест в компании за последние 48 лет. Члены профсоюза заявили, что прекращают работу в знак протеста против «тупиковой ситуации» в переговорах с медиакомпанией, которая оставила сотрудников без контракта на 18 месяцев. Кроме того, профсоюз выступил против предложения руководства, которое поступило некоторым сотрудникам, уволиться по собственному желанию с компенсацией. Одна из журналисток по поводу акции сказала, что компания «все равно попытается выпустить газету, но без нас они не смогут выпустить хорошую газету». В компании в свою очередь заявили, что уважают права коллег на участие в забастовке (даже несмотря на то, что протестующие попросили читателей «воздержаться в течение дня от чтения газеты и ее веб-сайта в знак солидарности»).
В Исландии десятки тысяч женщин провели масштабную забастовку впервые за 48 лет. Участницы общенациональной забастовки собрались в центре Рейкьявика, они требовали обратить внимание на разницу в оплате труда мужчин и женщин, на проблемы гендерного неравенства и сексуального насилия.
В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты. Несколько тысяч человек из разных регионов страны вышли на протест к министерству образования. В профсоюзах заявили, что в сфере образования страны сохраняются «рекордно низкие зарплаты». Также в профсоюзах отмечают ухудшение условий работы в целом и нехватку кадров. В Союзе польских учителей утверждают, что в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов. Причем молодые люди не хотят идти в школы, и профессия «стареет на глазах».
В Чехии профсоюзы провели крупнейшую за последние 30 лет забастовку, чтобы выразить протест против экономической политики правительства. В акциях, по сообщениям организаторов, приняли участие «до миллиона работников промышленных предприятий», около 70% учреждений в сфере образования, «более половины профсоюзных деятелей национальной конфедерации». Профсоюзы выступили против нехватки денег на образование, низких зарплат в госсекторе, высокой инфляции, пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста, а также «неясного повышения минимальной заработной платы».
Шведский профсоюз обратился к коллегам из Дании «после шести недель напряженной борьбы и забастовок» в сервисных центрах Tesla в Швеции. В итоге датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции. «Даже если вы один из самых богатых людей в мире, вы не можете просто устанавливать свои собственные правила», — отметили в профсоюзе и призвали соблюдать соглашения на рынке труда всех, кто хочет заниматься бизнесом в скандинавских странах.
В Италии прошла общенациональная забастовка работников общественного транспорта, к акциям также присоединились работники медицинских организаций и сферы образования, а в некоторых школах по такому случаю отменили занятия. Цель забастовки, которую объявили сразу несколько профсоюзов, — «привлечь внимание сферы труда к экономической политике правительства», «заявить самое твердое "нет" всем мошенническим контрактам» и «потребовать общего повышения заработной платы».
В Австралии пилоты провели забастовку с требованием повысить зарплаты на 50%. Из-за забастовки были отменены десятки региональных рейсов.
Добавим, что это далеко не полный список мировых забастовок за 2023 год, но здесь приведены одни из самых ярких примеров профсоюзной борьбы.
Финский профсоюз, который представляет работников легкой и тяжелой промышленности, анонсировал двухдневную забастовку, ее хотят провести в начале февраля. По информации Yle, из-за забастовки будет приостановлена работа сразу нескольких крупных заводов, в том числе в сфере нефтепереработки.
Работники недовольны правительственными реформами на рынке труда. Они опасаются, что планируемые правительством законы в том числе уменьшат роль профсоюзов. Последняя масштабная забастовка в стране, напомним, прошла в середине декабря. К ней присоединились работники общественного транспорта, клининговых служб, сферы спортивных услуг, сотрудники аэропортов, водители грузовых компаний, работники туристической отрасли, сферы логистики и сотрудники почты. Профсоюзы заявили, что выступают против сокращений социального обеспечения, которое, по их мнению, не соответствует экономической ситуации. В частности, в местных изданиях сообщалось, что правительство хочет разрешить работодателями не оплачивать первый день больничного, а также «запретить проведение забастовок».
Между тем, премьер-министр Петтери Орпо тогда заявил, что проводимые акции протеста «чрезмерны» и наносят большой ущерб экономике.
Но, судя по всему, финские профсоюзы намерены продолжать борьбу.
Где еще прошли массовые забастовки в 2023 году
В Лондоне прошла масштабная забастовка водителей метро и сотрудников станций метрополитена. Пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом. Профсоюзы выступили против проводимой правительством политики, которая «может ударить по пенсиям сотрудников и привести к сокращению рабочих мест». К суточной забастовке присоединились около 10 тысяч сотрудников.
В США сначала гильдия сценаристов, а вслед за ними и профсоюз киноактеров провели массовые продолжительные забастовки, которые сильно отразились на индустрии кино и телевидения. 11 000 членов Гильдии сценаристов, в том числе представители Голливуда, потребовали повышения заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать. Киноактеры в свою очередь также выступали за повышение зарплат и улучшение условий труда, работники кино добивались ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. После нескольких месяцев забастовок сторонам удалось прийти к соглашению.
Более 750 сотрудников газеты Washington Post провели 24-часовую забастовку. Это крупнейший трудовой протест в компании за последние 48 лет. Члены профсоюза заявили, что прекращают работу в знак протеста против «тупиковой ситуации» в переговорах с медиакомпанией, которая оставила сотрудников без контракта на 18 месяцев. Кроме того, профсоюз выступил против предложения руководства, которое поступило некоторым сотрудникам, уволиться по собственному желанию с компенсацией. Одна из журналисток по поводу акции сказала, что компания «все равно попытается выпустить газету, но без нас они не смогут выпустить хорошую газету». В компании в свою очередь заявили, что уважают права коллег на участие в забастовке (даже несмотря на то, что протестующие попросили читателей «воздержаться в течение дня от чтения газеты и ее веб-сайта в знак солидарности»).
В Исландии десятки тысяч женщин провели масштабную забастовку впервые за 48 лет. Участницы общенациональной забастовки собрались в центре Рейкьявика, они требовали обратить внимание на разницу в оплате труда мужчин и женщин, на проблемы гендерного неравенства и сексуального насилия.
В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты. Несколько тысяч человек из разных регионов страны вышли на протест к министерству образования. В профсоюзах заявили, что в сфере образования страны сохраняются «рекордно низкие зарплаты». Также в профсоюзах отмечают ухудшение условий работы в целом и нехватку кадров. В Союзе польских учителей утверждают, что в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов. Причем молодые люди не хотят идти в школы, и профессия «стареет на глазах».
В Чехии профсоюзы провели крупнейшую за последние 30 лет забастовку, чтобы выразить протест против экономической политики правительства. В акциях, по сообщениям организаторов, приняли участие «до миллиона работников промышленных предприятий», около 70% учреждений в сфере образования, «более половины профсоюзных деятелей национальной конфедерации». Профсоюзы выступили против нехватки денег на образование, низких зарплат в госсекторе, высокой инфляции, пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста, а также «неясного повышения минимальной заработной платы».
Шведский профсоюз обратился к коллегам из Дании «после шести недель напряженной борьбы и забастовок» в сервисных центрах Tesla в Швеции. В итоге датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции. «Даже если вы один из самых богатых людей в мире, вы не можете просто устанавливать свои собственные правила», — отметили в профсоюзе и призвали соблюдать соглашения на рынке труда всех, кто хочет заниматься бизнесом в скандинавских странах.
В Италии прошла общенациональная забастовка работников общественного транспорта, к акциям также присоединились работники медицинских организаций и сферы образования, а в некоторых школах по такому случаю отменили занятия. Цель забастовки, которую объявили сразу несколько профсоюзов, — «привлечь внимание сферы труда к экономической политике правительства», «заявить самое твердое "нет" всем мошенническим контрактам» и «потребовать общего повышения заработной платы».
В Австралии пилоты провели забастовку с требованием повысить зарплаты на 50%. Из-за забастовки были отменены десятки региональных рейсов.
Добавим, что это далеко не полный список мировых забастовок за 2023 год, но здесь приведены одни из самых ярких примеров профсоюзной борьбы.
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