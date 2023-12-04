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Датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции.
Шведский профсоюз обратился к коллегам из Дании «после шести недель напряженной борьбы и забастовок» в сервисных центрах Tesla в Швеции. Сотрудники требуют заключить коллективный договор. Изначально забастовку объявили 130 механиков, затем к ней присоединились докеры и автодилеры, писали местные издания. Из-за забастовки новые автомобили не получают номерных знаков, в итоге, как сообщалось в СМИ, компания в конце ноября подала в суд на Транспортное управление страны.
Датчане поддержали шведский профсоюз, следует из заявления. «Мы вмешаемся и окажем дальнейшее давление на Tesla. Мы, естественно, надеемся, что они как можно скорее сядут за стол переговоров и подпишут соглашение», — говорится в заявлении датского профсоюза.
«Ранее высказывались предположения, будет ли Tesla доставлять свои автомобили в датские порты и перевозить их на грузовиках в Швецию после того, как шведские докеры заблокировали прием автомобилей Tesla в Швеции. Такая модель больше невозможна», — заявили датчане. В профсоюзе добавили, что «докеры и водители не будут принимать и перевозить автомобили Tesla, направляющиеся в Швецию».
«Даже если вы один из самых богатых людей в мире, вы не можете просто устанавливать свои собственные правила», — отметили в профсоюзе и призвали соблюдать соглашения на рынке труда всех, кто хочет заниматься бизнесом в скандинавских странах.
Между тем в заявлении Tesla, против которой развернулась профсоюзная борьба, отмечается, что «атака на компанию не имеет какой-либо правовой основы», писали ранее СМИ.
Шведский профсоюз обратился к коллегам из Дании «после шести недель напряженной борьбы и забастовок» в сервисных центрах Tesla в Швеции. Сотрудники требуют заключить коллективный договор. Изначально забастовку объявили 130 механиков, затем к ней присоединились докеры и автодилеры, писали местные издания. Из-за забастовки новые автомобили не получают номерных знаков, в итоге, как сообщалось в СМИ, компания в конце ноября подала в суд на Транспортное управление страны.
Датчане поддержали шведский профсоюз, следует из заявления. «Мы вмешаемся и окажем дальнейшее давление на Tesla. Мы, естественно, надеемся, что они как можно скорее сядут за стол переговоров и подпишут соглашение», — говорится в заявлении датского профсоюза.
«Ранее высказывались предположения, будет ли Tesla доставлять свои автомобили в датские порты и перевозить их на грузовиках в Швецию после того, как шведские докеры заблокировали прием автомобилей Tesla в Швеции. Такая модель больше невозможна», — заявили датчане. В профсоюзе добавили, что «докеры и водители не будут принимать и перевозить автомобили Tesla, направляющиеся в Швецию».
«Даже если вы один из самых богатых людей в мире, вы не можете просто устанавливать свои собственные правила», — отметили в профсоюзе и призвали соблюдать соглашения на рынке труда всех, кто хочет заниматься бизнесом в скандинавских странах.
Между тем в заявлении Tesla, против которой развернулась профсоюзная борьба, отмечается, что «атака на компанию не имеет какой-либо правовой основы», писали ранее СМИ.
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