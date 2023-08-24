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В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты

16.55 Пятница, 1 сентября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Варшаве учителя из разных регионов страны вышли на протест к министерству образования. Педагоги требуют повысить зарплаты.

На акцию, которую организовал Союз польских учителей, собрались несколько тысяч человек, пишут местные СМИ.

В профсоюзах заявили, что в сфере образования сохраняются «рекордно низкие зарплаты». По данным организаторов акции, зарплата начинающего учителя в стране всего на 90 злотых выше минимальной заработной платы (1 злотый — около 23 рублей). МРОТ в стране составляет примерно 2780 злотых, пишут СМИ (примерно 65 тысяч рублей).

Также в профсоюзах отмечают ухудшение условий работы в целом и нехватку кадров. В Союзе польских учителей утверждают, что в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов. Причем молодые люди не хотят идти в школы из-за низких зарплат, и профессия «стареет на глазах».

Между тем, власти своеобразно отреагировали на пятничную акцию протеста. По данным польских СМИ, министр приветствовал собравшихся «большим транспарантом с надписью, что они зарабатывают по семь тысяч злотых каждый» (около 164 тысяч рублей). Некоторые учителя на это якобы ответили, что «никогда не видели таких денег».

На плакатах протестующих между тем было написано: «Голодный учитель ничему не научит» и «Учителя бедствуют потому, что у Качиньского нет детей», пишут СМИ.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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