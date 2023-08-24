В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Варшаве учителя из разных регионов страны вышли на протест к министерству образования. Педагоги требуют повысить зарплаты.На акцию, которую организовал Союз польских учителей, собрались несколько тысяч человек, пишут местные СМИ.В профсоюзах заявили, что в сфере образования сохраняются «рекордно низкие зарплаты». По данным организаторов акции, зарплата начинающего учителя в стране всего на 90 злотых выше минимальной заработной платы (1 злотый — около 23 рублей). МРОТ в стране составляет примерно 2780 злотых, пишут СМИ (примерно 65 тысяч рублей).Также в профсоюзах отмечают ухудшение условий работы в целом и нехватку кадров. В Союзе польских учителей утверждают, что в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов. Причем молодые люди не хотят идти в школы из-за низких зарплат, и профессия «стареет на глазах».Между тем, власти своеобразно отреагировали на пятничную акцию протеста. По данным польских СМИ, министр приветствовал собравшихся «большим транспарантом с надписью, что они зарабатывают по семь тысяч злотых каждый» (около 164 тысяч рублей). Некоторые учителя на это якобы ответили, что «никогда не видели таких денег».На плакатах протестующих между тем было написано: «Голодный учитель ничему не научит» и «Учителя бедствуют потому, что у Качиньского нет детей», пишут СМИ.