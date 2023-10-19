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В Италии проходит общенациональная забастовка работников транспорта
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Италии в пятницу проходит общенациональная забастовка работников общественного транспорта. К ней намерены присоединиться работники медицинских организаций и сферы образования.
О забастовке объявили сразу несколько крупных профсоюзов, пишет La Stampa. Цель забастовки — «привлечь внимание сферы труда к экономической политике правительства», «заявить самое твердое "нет" всем мошенническим контрактам», «потребовать общего повышения заработной платы», заявили в профсоюзах.
Издание называет 24-часовую забастовку «черной пятницей» для пассажиров и путешественников. Уже задержаны или отменены десятки рейсов в нескольких аэропортах. К забастовке присоединились сотрудники сектора обслуживания. В некоторых аэропортах запланированы демонстрации рабочих.
На железных дорогах забастовка началась еще в 21.00 вчера. Работники определили временные интервалы для движения поездов.
Забастовки на общественном городском транспорте изменили схемы движения автобусов, трамваев и метро по всей Италии. Движение транспорта в городах также будет ограничено определенными временными интервалами.
К забастовке работников транспорта намерены присоединиться сотрудники больниц и школ, пишет издание. Так, в министерстве образования заявили, что занятия в школах в связи с этим могут быть отменены.
О забастовке объявили сразу несколько крупных профсоюзов, пишет La Stampa. Цель забастовки — «привлечь внимание сферы труда к экономической политике правительства», «заявить самое твердое "нет" всем мошенническим контрактам», «потребовать общего повышения заработной платы», заявили в профсоюзах.
Издание называет 24-часовую забастовку «черной пятницей» для пассажиров и путешественников. Уже задержаны или отменены десятки рейсов в нескольких аэропортах. К забастовке присоединились сотрудники сектора обслуживания. В некоторых аэропортах запланированы демонстрации рабочих.
На железных дорогах забастовка началась еще в 21.00 вчера. Работники определили временные интервалы для движения поездов.
Забастовки на общественном городском транспорте изменили схемы движения автобусов, трамваев и метро по всей Италии. Движение транспорта в городах также будет ограничено определенными временными интервалами.
К забастовке работников транспорта намерены присоединиться сотрудники больниц и школ, пишет издание. Так, в министерстве образования заявили, что занятия в школах в связи с этим могут быть отменены.
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