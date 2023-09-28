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В Австралии пилоты объявили забастовку с требованием повысить зарплаты
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Австралии пилоты объявили 24-часовую забастовку с требованием повысить зарплаты на 50%.
Об этом пишут австралийские СМИ со ссылкой на федерацию авиапилотов.
Речь идет о рейсах дочерней авиакомпании Qantas (Qantas Airways Limited — самая большая авиакомпания Австралии). Из-за забастовки отменены десятки региональных рейсов в аэропорту города Перт, сообщает телеканал 9News.
В профсоюзе отмечают, что переговоры по истекшему корпоративному соглашению с авиакомпанией «зашли в тупик с марта», при этом зарплаты и условия работы большинства пилотов «значительно ниже отраслевых стандартов». Профсоюз требует повысить зарплаты на 50%.
Авиакомпания в ответ предложила «немедленно» увеличить оплату труда только на 25%, а также «другие льготы». В компании полагают, что профсоюз «требует необоснованного повышения» и проводит «разрушительную забастовку», которая уже «навредила» путешественникам.
В компании заявили, что сегодня 75% пострадавших клиентов «перебронированы» на другие рейсы, также клиентам предлагаются компенсации, в том числе, за проживание в гостиницах из-за отмененных рейсов.
Сообщается, что профсоюз принял предложение «вернуться за стол переговоров» после забастовки.
Добавим, что международный аэропорт города Перт (столицы штата Западная Австралия) считается четвёртым по загруженности аэропортом Австралии (после Сиднея, Мельбурна и Брисбена).
Об этом пишут австралийские СМИ со ссылкой на федерацию авиапилотов.
Речь идет о рейсах дочерней авиакомпании Qantas (Qantas Airways Limited — самая большая авиакомпания Австралии). Из-за забастовки отменены десятки региональных рейсов в аэропорту города Перт, сообщает телеканал 9News.
В профсоюзе отмечают, что переговоры по истекшему корпоративному соглашению с авиакомпанией «зашли в тупик с марта», при этом зарплаты и условия работы большинства пилотов «значительно ниже отраслевых стандартов». Профсоюз требует повысить зарплаты на 50%.
Авиакомпания в ответ предложила «немедленно» увеличить оплату труда только на 25%, а также «другие льготы». В компании полагают, что профсоюз «требует необоснованного повышения» и проводит «разрушительную забастовку», которая уже «навредила» путешественникам.
В компании заявили, что сегодня 75% пострадавших клиентов «перебронированы» на другие рейсы, также клиентам предлагаются компенсации, в том числе, за проживание в гостиницах из-за отмененных рейсов.
Сообщается, что профсоюз принял предложение «вернуться за стол переговоров» после забастовки.
Добавим, что международный аэропорт города Перт (столицы штата Западная Австралия) считается четвёртым по загруженности аэропортом Австралии (после Сиднея, Мельбурна и Брисбена).
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