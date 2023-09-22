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В США сценаристы и голливудские студии пришли к соглашению на фоне масштабной забастовки
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В США представители голливудских студий и сценаристы Гильдии писателей Америки, которые уже несколько месяцев проводят масштабную забастовку, пришли к предварительному соглашению.
Напомним, в мае более 11 000 членов Гильдии объявили забастовку. Речь, в том числе, о сценаристах Голливуда. Сценаристы требуют повышения заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать.
Предварительное соглашение с профсоюзом было достигнуто накануне, пишет The Washington Post. Издание называет это событие «революционным», уточнив, что стороны ранее не могли договориться по таким вопросам, как «оплата труда сценаристов и использование искусственного интеллекта для создания сценариев».
В профсоюзе сценаристов заявили, что соглашение принесет «значительные выгоды». Между тем, детали предварительного соглашения пока не разглашаются, так как стороны еще не оформили контракт. В профсоюзе планируют провести голосование и обнародование документа. До тех
пор сценаристы намерены продолжать забастовку.
По данным издания, забастовка, которая началась в мае, «остановила написание большинства сценариев для телевидения и кино в стране». В профсоюзе отмечают, что члены Гильдии «продемонстрировали невероятное единство в борьбе за справедливую сделку».
Между тем, даже если забастовка прекратится в ближайшие дни, это не решит проблему с «трудовым кризисом» в Голливуде, пишет издание. Так, после подписания нового контракта со сценаристами «студиям придется возобновить переговорный процесс с другим профсоюзом, который представляет десятки тысяч актеров телевидения и кино». Напомним, профсоюз работников кино, радио и телевидения объявил о масштабной забастовке в июле. Они также потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда.
Добавим, что майская забастовка стала первой за последние 15 лет забастовкой сценаристов в США. В 2007 году подобная акция продолжалась 100 дней, ее экономический ущерб для отрасли оценивается примерно в два миллиарда долларов.
Напомним, в мае более 11 000 членов Гильдии объявили забастовку. Речь, в том числе, о сценаристах Голливуда. Сценаристы требуют повышения заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать.
Предварительное соглашение с профсоюзом было достигнуто накануне, пишет The Washington Post. Издание называет это событие «революционным», уточнив, что стороны ранее не могли договориться по таким вопросам, как «оплата труда сценаристов и использование искусственного интеллекта для создания сценариев».
В профсоюзе сценаристов заявили, что соглашение принесет «значительные выгоды». Между тем, детали предварительного соглашения пока не разглашаются, так как стороны еще не оформили контракт. В профсоюзе планируют провести голосование и обнародование документа. До тех
пор сценаристы намерены продолжать забастовку.
По данным издания, забастовка, которая началась в мае, «остановила написание большинства сценариев для телевидения и кино в стране». В профсоюзе отмечают, что члены Гильдии «продемонстрировали невероятное единство в борьбе за справедливую сделку».
Между тем, даже если забастовка прекратится в ближайшие дни, это не решит проблему с «трудовым кризисом» в Голливуде, пишет издание. Так, после подписания нового контракта со сценаристами «студиям придется возобновить переговорный процесс с другим профсоюзом, который представляет десятки тысяч актеров телевидения и кино». Напомним, профсоюз работников кино, радио и телевидения объявил о масштабной забастовке в июле. Они также потребовали повышения зарплат и улучшения условий труда.
Добавим, что майская забастовка стала первой за последние 15 лет забастовкой сценаристов в США. В 2007 году подобная акция продолжалась 100 дней, ее экономический ущерб для отрасли оценивается примерно в два миллиарда долларов.
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