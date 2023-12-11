Возрастное ограничение 18+
Профсоюзы Финляндии проводят масштабную забастовку
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Профсоюзы Финляндии проводят крупнейшую забастовку в четверг.
О планах провести масштабную забастовку Объединение профсоюзов Финляндии предупреждало неделю назад, 7 декабря. Профсоюзы заявили, что выступают против сокращений социального обеспечения, которое, по их мнению, не соответствует экономической ситуации.
В частности, сообщалось, что правительство хочет разрешить работодателями не оплачивать первый день больничного, а также запретить проведение забастовок.
Сегодня профсоюзы подтвердили, что забастовки начнутся с утра. Председатель Объединения профсоюзов заявил Yle, что в ходе переговоров с правительством «компромисс не был достигнут».
В четверг будет приостановлено движение поездов и общественного транспорта. Также забастовка «сильно повлияет» на уборку общественных мест, спортивные услуги, питание в школах и детских садах, работу аэропорта, пишет издание. К забастовке присоединились водители грузовых компаний, работники туристической отрасли, сферы логистики и сотрудники почты.
По данным СМИ, забастовка одних только работников транспорта коснется около 150 компаний, где работают около 17 тысяч сотрудников.
Между тем, премьер-министр Петтери Орпо заявил, что проводимые акции протеста «чрезмерны» и принесут большой ущерб экономике и «повседневной жизни людей», пишет издание.
Напомним, на прошлой неделе в США более 750 сотрудников газеты Washington Post заявили о 24-часовой забастовке.
Также на прошлой неделе датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции.
О планах провести масштабную забастовку Объединение профсоюзов Финляндии предупреждало неделю назад, 7 декабря. Профсоюзы заявили, что выступают против сокращений социального обеспечения, которое, по их мнению, не соответствует экономической ситуации.
В частности, сообщалось, что правительство хочет разрешить работодателями не оплачивать первый день больничного, а также запретить проведение забастовок.
Сегодня профсоюзы подтвердили, что забастовки начнутся с утра. Председатель Объединения профсоюзов заявил Yle, что в ходе переговоров с правительством «компромисс не был достигнут».
В четверг будет приостановлено движение поездов и общественного транспорта. Также забастовка «сильно повлияет» на уборку общественных мест, спортивные услуги, питание в школах и детских садах, работу аэропорта, пишет издание. К забастовке присоединились водители грузовых компаний, работники туристической отрасли, сферы логистики и сотрудники почты.
По данным СМИ, забастовка одних только работников транспорта коснется около 150 компаний, где работают около 17 тысяч сотрудников.
Между тем, премьер-министр Петтери Орпо заявил, что проводимые акции протеста «чрезмерны» и принесут большой ущерб экономике и «повседневной жизни людей», пишет издание.
Напомним, на прошлой неделе в США более 750 сотрудников газеты Washington Post заявили о 24-часовой забастовке.
Также на прошлой неделе датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».