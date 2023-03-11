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В Лондоне проходит массовая забастовка водителей метро и сотрудников станций
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В столице Великобритании в среду проходит масштабная забастовка водителей метро и сотрудников станций метрополитена. Ранее профсоюзы заявили, что работа транспорта будет приостановлена на 24 часа.
По информации The Guardian, пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом. Городские службы призвали жителей тщательно планировать свой маршрут и следить за сообщениями в СМИ, так как «практически вся сеть метро закрыта». Сбои наблюдаются в работе другого транспорта, в том числе пригородных поездов и автобусов, из-за перегрузки.
Профсоюзы протестуют против проводимой правительством политики, которая «может ударить по пенсиям сотрудников и привести к сокращению рабочих мест». Между тем, в транспортной компании Лондона ранее пообещали, что сокращения пенсий не планируется.
По данным издания, к суточной забастовке присоединились около 10 тысяч сотрудников. Сообщается, что это седьмая за год забастовка работников метро.
По информации The Guardian, пассажиры столкнулись с транспортным коллапсом. Городские службы призвали жителей тщательно планировать свой маршрут и следить за сообщениями в СМИ, так как «практически вся сеть метро закрыта». Сбои наблюдаются в работе другого транспорта, в том числе пригородных поездов и автобусов, из-за перегрузки.
Профсоюзы протестуют против проводимой правительством политики, которая «может ударить по пенсиям сотрудников и привести к сокращению рабочих мест». Между тем, в транспортной компании Лондона ранее пообещали, что сокращения пенсий не планируется.
По данным издания, к суточной забастовке присоединились около 10 тысяч сотрудников. Сообщается, что это седьмая за год забастовка работников метро.
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