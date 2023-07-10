В США профсоюз актёров присоединился к масштабной забастовке сценаристов

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В США профсоюз работников кино, радио и телевидения объявил о забастовке, которая начнется с полуночи 14 июля.Ранее профсоюз вел переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения, он требовал повышения зарплат и улучшения условий труда. Также работники кино пытались добиться ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Однако переговоры не принесли результатов.Участники забастовки намерены на время отказаться от съемок, в том числе в рекламных кампаниях, не будут участвовать в церемониях и премьерных показах. Некоторые из них начали активные действия ещё до официального решения профсоюза. Так, 13 июля забастовку поддержали актеры, которые снимались в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — они покинули премьерный показ в Лондоне. Среди тех, кто покинул показ, были актеры Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и другие.Профсоюз представляет 160 тысяч голливудских актеров. Это первая забастовка актеров такого масштаба с 1980 года, пишут СМИ США.Напомним, в начале мая более 11 000 членов Гильдии писателей Америки объявили о забастовке. Речь, в том числе, о сценаристах Голливуда.Сценаристы требуют повышений заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать.Представители индустрии в течение шести недель вели переговоры с такими компаниями, как Netflix, Paramount, Amazon, The Walt Disney, Apple TV.Однако переговоры не дали результатов, на которые рассчитывали сценаристы.В Гильдии писателей предупреждали, что забастовка может продлиться несколько месяцев. Представители киноиндустрии предполагают, что это может привести к остановке производства сериалов, фильмов и новых ТВ-программ.В 2007 году подобная акция продолжалась 100 дней, ее экономический ущерб для отрасли оценивается примерно в два миллиарда долларов.