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В США профсоюз актёров присоединился к масштабной забастовке сценаристов
Иллюстрация: Юлия Медведева/ Вечерние ведомости
В США профсоюз работников кино, радио и телевидения объявил о забастовке, которая начнется с полуночи 14 июля.
Ранее профсоюз вел переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения, он требовал повышения зарплат и улучшения условий труда. Также работники кино пытались добиться ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Однако переговоры не принесли результатов.
Участники забастовки намерены на время отказаться от съемок, в том числе в рекламных кампаниях, не будут участвовать в церемониях и премьерных показах. Некоторые из них начали активные действия ещё до официального решения профсоюза. Так, 13 июля забастовку поддержали актеры, которые снимались в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — они покинули премьерный показ в Лондоне. Среди тех, кто покинул показ, были актеры Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и другие.
Профсоюз представляет 160 тысяч голливудских актеров. Это первая забастовка актеров такого масштаба с 1980 года, пишут СМИ США.
Напомним, в начале мая более 11 000 членов Гильдии писателей Америки объявили о забастовке. Речь, в том числе, о сценаристах Голливуда.
Сценаристы требуют повышений заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать.
Представители индустрии в течение шести недель вели переговоры с такими компаниями, как Netflix, Paramount, Amazon, The Walt Disney, Apple TV.Однако переговоры не дали результатов, на которые рассчитывали сценаристы.
В Гильдии писателей предупреждали, что забастовка может продлиться несколько месяцев. Представители киноиндустрии предполагают, что это может привести к остановке производства сериалов, фильмов и новых ТВ-программ.
В 2007 году подобная акция продолжалась 100 дней, ее экономический ущерб для отрасли оценивается примерно в два миллиарда долларов.
Ранее профсоюз вел переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения, он требовал повышения зарплат и улучшения условий труда. Также работники кино пытались добиться ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Однако переговоры не принесли результатов.
Участники забастовки намерены на время отказаться от съемок, в том числе в рекламных кампаниях, не будут участвовать в церемониях и премьерных показах. Некоторые из них начали активные действия ещё до официального решения профсоюза. Так, 13 июля забастовку поддержали актеры, которые снимались в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана — они покинули премьерный показ в Лондоне. Среди тех, кто покинул показ, были актеры Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и другие.
Профсоюз представляет 160 тысяч голливудских актеров. Это первая забастовка актеров такого масштаба с 1980 года, пишут СМИ США.
Напомним, в начале мая более 11 000 членов Гильдии писателей Америки объявили о забастовке. Речь, в том числе, о сценаристах Голливуда.
Сценаристы требуют повышений заработной платы и заключения новых трудовых соглашений в связи с тем, что с развитием стриминговых сервисов изменились условия труда и возможности зарабатывать.
Представители индустрии в течение шести недель вели переговоры с такими компаниями, как Netflix, Paramount, Amazon, The Walt Disney, Apple TV.Однако переговоры не дали результатов, на которые рассчитывали сценаристы.
В Гильдии писателей предупреждали, что забастовка может продлиться несколько месяцев. Представители киноиндустрии предполагают, что это может привести к остановке производства сериалов, фильмов и новых ТВ-программ.
В 2007 году подобная акция продолжалась 100 дней, ее экономический ущерб для отрасли оценивается примерно в два миллиарда долларов.
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