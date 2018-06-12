16:31 | 13.06.2018

В такой концепции в этом году пермяки отмечали день города

Во всех районах Перми прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 295-летию города, в них приняли участие 154 тысячи человек. Из них более 140 тысяч пермяков и гостей города побывали на центральных площадках.



Праздничные события, посвященные юбилею города, прошли в концепции «Пермь. Без пяти — триста», отражая развитие города на пути к 300-летию. В ночь на 12 июня во время встречи Дня города Перми в сквере им. Василия Татищева были запущены «Часы обратного отсчета до 300-летия города». Арт-объект, установленный в историческом для Перми месте, показывает количество дней, часов, минут и секунд до того момента, как город шагнет в новое столетие. В этот вечер глава города Перми Дмитрий Самойлов вручил памятные медали с символикой празднования Дня города людям, которые прославили своими достижениями Пермь в минувшем году. В этот же вечер гости праздника увидели выступление артистов театра «Игры пламени». Встретить День города в сквере им. Василия Татищева собрались три тысячи пермяков.



12 июня — в День России и День города Перми — праздничные события начались с закладки пяти новых плит на Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде.



По завершении церемонии площадка эспланады превратилась в большой фестивальный город в городе: начал свою работу фестиваль молодежных увлечений «Структура», у монумента соревновательную программу представили уличные танцоры со всей страны в рамках чемпионата по уличным танцам «Все стили в силе», искусством работы по металлу удивили кузнецы X фестиваля «Горнило Сварога». Для детей работал Парк развлечений, в рамках фестиваля спорта состоялись показательные выступления по единоборствам, а все желающие могли сделать фотографию на память на Аллее любви к родной Перми.



На главной сцене у Театра-Театра в этот день были представлены разные виды искусств. Свою праздничную программу жителям и гостям города подарили артисты Пермского академического Театра-Театра и театра «Балет Евгения Панфилова», хор «Млада», ансамбли «Воскресение» и «Ярмарка», цирковые коллективы, а также вокальные и танцевальные коллективы города.



В 18:00 от ЦУМа по улице Ленина стартовало карнавальное шествие «Пермское яркое», которое в этом году объединило около полутора тысяч артистов и обычных жителей города, которые могли принять участие в карнавале по своему желанию. Шествие представило шесть тематических «коробок»: «Пермь индустриальная», «Пермь чудесная», «Пермь семейная», «Пермь гостеприимная», «Калинка-Малинка» и «Пермское яркое». Участники карнавала в финале шествия поднялись на главную сцену для дефиле, а карнавальные тралы встали на улице Ленина, чтобы все желающие смогли рассмотреть их поближе и сделать фото на память. Посмотреть карнавал вдоль шествия по улице Ленина собрались 15 тысяч гостей.



Праздничная программа на городской эспланаде продлилась до самого вечера. На сцене состоялось выступление певицы Ёлки, которая исполнила свои известные и популярные песни. Всего было исполнено 12 композиций, включая такие хиты, как «Мир открывается», «Всё зависит от нас», «Грею счастье» и другие. В течение всего вечера певица общалась со сцены со зрителями, а по итогам отметила, что «в Перми ей понравилось и надо будет приехать сюда снова». Всего площадку эспланады в этот день посетили 110 тысяч гостей.



Завершил программу событий праздничный фейерверк, посвященный 295-летию города Перми. Для зрителей было установлено музыкальное сопровождение на Комсомольской площади, площади у ДК им. Солдатова, площади Карла Маркса. На эти площадки посмотреть пиротехническое шоу пришли 15 тысяч зрителей.



Сейчас жители и гости города продолжают делиться впечатлениями от празднования юбилея города в социальных сетях под официальным хештегом #ПЕРМЬ295. Узнать последние новости можно в официальной группе «ВКонтакте».



Праздничные мероприятия прошли в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



ФОТО: Виталий Кокшаров