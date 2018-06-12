Пермь: газетный номер
16:31 | 13.06.2018
«Пермь. Без пяти триста»
В такой концепции в этом году пермяки отмечали день города
Праздничные события, посвященные юбилею города, прошли в концепции «Пермь. Без пяти — триста», отражая развитие города на пути к 300-летию. В ночь на 12 июня во время встречи Дня города Перми в сквере им. Василия Татищева были запущены «Часы обратного отсчета до 300-летия города». Арт-объект, установленный в историческом для Перми месте, показывает количество дней, часов, минут и секунд до того момента, как город шагнет в новое столетие. В этот вечер глава города Перми Дмитрий Самойлов вручил памятные медали с символикой празднования Дня города людям, которые прославили своими достижениями Пермь в минувшем году. В этот же вечер гости праздника увидели выступление артистов театра «Игры пламени». Встретить День города в сквере им. Василия Татищева собрались три тысячи пермяков.
12 июня — в День России и День города Перми — праздничные события начались с закладки пяти новых плит на Аллее Доблести и Славы на городской эспланаде.
По завершении церемонии площадка эспланады превратилась в большой фестивальный город в городе: начал свою работу фестиваль молодежных увлечений «Структура», у монумента соревновательную программу представили уличные танцоры со всей страны в рамках чемпионата по уличным танцам «Все стили в силе», искусством работы по металлу удивили кузнецы X фестиваля «Горнило Сварога». Для детей работал Парк развлечений, в рамках фестиваля спорта состоялись показательные выступления по единоборствам, а все желающие могли сделать фотографию на память на Аллее любви к родной Перми.
На главной сцене у Театра-Театра в этот день были представлены разные виды искусств. Свою праздничную программу жителям и гостям города подарили артисты Пермского академического Театра-Театра и театра «Балет Евгения Панфилова», хор «Млада», ансамбли «Воскресение» и «Ярмарка», цирковые коллективы, а также вокальные и танцевальные коллективы города.
В 18:00 от ЦУМа по улице Ленина стартовало карнавальное шествие «Пермское яркое», которое в этом году объединило около полутора тысяч артистов и обычных жителей города, которые могли принять участие в карнавале по своему желанию. Шествие представило шесть тематических «коробок»: «Пермь индустриальная», «Пермь чудесная», «Пермь семейная», «Пермь гостеприимная», «Калинка-Малинка» и «Пермское яркое». Участники карнавала в финале шествия поднялись на главную сцену для дефиле, а карнавальные тралы встали на улице Ленина, чтобы все желающие смогли рассмотреть их поближе и сделать фото на память. Посмотреть карнавал вдоль шествия по улице Ленина собрались 15 тысяч гостей.
Праздничная программа на городской эспланаде продлилась до самого вечера. На сцене состоялось выступление певицы Ёлки, которая исполнила свои известные и популярные песни. Всего было исполнено 12 композиций, включая такие хиты, как «Мир открывается», «Всё зависит от нас», «Грею счастье» и другие. В течение всего вечера певица общалась со сцены со зрителями, а по итогам отметила, что «в Перми ей понравилось и надо будет приехать сюда снова». Всего площадку эспланады в этот день посетили 110 тысяч гостей.
Завершил программу событий праздничный фейерверк, посвященный 295-летию города Перми. Для зрителей было установлено музыкальное сопровождение на Комсомольской площади, площади у ДК им. Солдатова, площади Карла Маркса. На эти площадки посмотреть пиротехническое шоу пришли 15 тысяч зрителей.
Сейчас жители и гости города продолжают делиться впечатлениями от празднования юбилея города в социальных сетях под официальным хештегом #ПЕРМЬ295. Узнать последние новости можно в официальной группе «ВКонтакте».
Праздничные мероприятия прошли в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
ФОТО: Виталий Кокшаров
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:27 | 13.06.2018
Правление ФК «Амкар» соберется в понедельник
18:05 | 13.06.2018
Уральские операторы связи предрекли крах отрасли в случае реализации «пакета Яровой»
17:25 | 13.06.2018
В Перми пройдет фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2018»
17:12 | 13.06.2018
В международном аэропорту «Пермь» проводится технологическое обслуживание паркоматов
16:55 | 13.06.2018
В Екатеринбурге покажут первый в мире футбольный мюзикл
16:41 | 13.06.2018
Комиссия думы Екатеринбурга «заблокировала» принятие документа для конкурса по выборам мэра
16:40 | 13.06.2018
Свердловские общественники отправятся с ревизией в детские лагеря
16:24 | 13.06.2018
Зауральское правительство утвердило соглашения о создании территорий опережающего развития в Далматове и Варгашах
16:20 | 13.06.2018
Российский футбольный союз решил судьбу «Амкара»
16:17 | 13.06.2018
«Горе, очень большое горе». В Кургане 7-летняя девочка погибла под колесами пазика
16:12 | 13.06.2018
Пермская «Парма» победила в акции «БАСКЕТБОТЛ»
16:12 | 13.06.2018
Скончалась курганская поэтесса и бард Людмила Туманова. «Ее песни называли ласточками, которые несут людям радость»
15:57 | 13.06.2018
В Прикамье признаны виновными в обрушении кровли спортивного сооружения руководители проектной и строительной организаций
15:42 | 13.06.2018
В Екатеринбурге отреставрируют Оперный театр
15:41 | 13.06.2018
В понедельник пермская прокуратура проведет встречу по вопросам ЖКХ
15:24 | 13.06.2018
Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу получил звание генерал-майора
14:59 | 13.06.2018
Команды — участницы ЧМ-2018 начинают прибывать в Екатеринбург
14:58 | 13.06.2018
Пермь стала первым на Урале городом с «умным светом»
14:41 | 13.06.2018
Максим Решетников: «Я хочу, чтобы наши дети гордились городом»
14:23 | 13.06.2018
Трассу Екатеринбург — Тюмень отремонтируют за 73 миллиона рублей
14:13 | 13.06.2018
Короткая рабочая неделя в Перми будет холодной
13:55 | 13.06.2018
В Екатеринбурге выросли цены на аренду офисных помещений
13:47 | 13.06.2018
Лемур из Екатеринбургского зоопарка предскажет итоги матчей ЧМ-2018 и поможет любителям тотализатора
13:44 | 13.06.2018
Прокуратура запросила 9 лет колонии для бывшего замглавы Арамиля, обвиняемого во взяточничестве
12:55 | 13.06.2018
В дни игр ЧМ-2018 трамваи и троллейбусы в зоне «Екатеринбург Арены» ходить не будут
12:07 | 13.06.2018
«Сделано с любовью». В преддверии мундиаля для гостей и жителей Екатеринбурга снят рэп-клип
11:56 | 13.06.2018
В Ачите суд закрыл торговый центр из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности
11:36 | 13.06.2018
В Зауралье зарегистрирован первый случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом
11:16 | 13.06.2018
Детям из лагеря под Кушвой поставили предварительный диагноз
10:54 | 13.06.2018
Синоптики предупреждают зауральцев о высокой пожарной опасности
10:43 | 13.06.2018
Департамент промышленности Зауралья запустил приложение для смартфонов «Транспорт 45». Пока в тестовом режиме
10:43 | 13.06.2018
В Перми открыли мемориальную доску секретарю великого князя Михаила Александровича Николаю Жонсону
09:49 | 13.06.2018
Екатеринбург стал финалистом конкурса на проведение ЭКСПО-2025
09:40 | 13.06.2018
В ещё одном пожаре в Нижнем Тагиле сгорели два жилых дома и автомобиль
09:07 | 13.06.2018
Сразу три автомобиля сгорело в Нижнем Тагиле минувшей ночью
17:03 | 12.06.2018
В Екатеринбурге устранили причину потопа на ЖБИ
16:20 | 12.06.2018
В День России в Историческом сквере Екатеринбурга пели большим хором
15:49 | 12.06.2018
В Екатеринбурге в ЦПКиО официально открылась фан-зона ЧМ-2018
15:11 | 12.06.2018
В Екатеринбурге начнет работу мобильный пункт приема опасных отходов
14:47 | 12.06.2018
Медиацентр «Екатеринбург Арены» открыл двери для журналистов