Пермь: новости дня
12:53 | 13.03.2019
Каждый второй договор ОСАГО в Пермском крае заключен онлайн
Отметим, в Прикамье онлайн-услуги, в том числе государственные, получают все большее распространение. По итогам 2018 года в Прикамье на Едином портале госуслуг зарегистрировано 1,4 млн человек, что составляет 54% от общего количества жителей региона. За год количество пользователей в регионе увеличилось почти на 300 тысяч. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, наличие интернета и возможности получить некоторые услуги не выходя из дома повышают качество жизни.
Наибольшее количество полисов – 35,3 тысячи – было приобретено прикамцами в апреле 2018 года. Так же пик продаж в прошлом году отмечался в мае, октябре и декабре. На эти четыре месяца приходится более 38,8% всех годовых продаж электронных полисов ОСАГО в Пермском крае. Всего в России в 2018 году автостраховщики продали более 19,4 млн Е-ОСАГО.
«Введение электронного полиса в качестве дополнительного канала покупки позволило снять остроту проблемы доступности обязательного страхования автогражданской ответственности, в том числе в Пермском крае. Сегодня электронный полис стал для многих автовладельцев Прикамья более простой альтернативой заключению договора ОСАГО в офисе страховой компании», – подчеркнул управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.
Чтобы избежать проблем и мошенничества при заключении договоров ОСАГО, следует:
- заключать договор с лицензированным страховщиком, соответствующим требованиям федерального законодательства. С «Реестром субъектов страхового дела» можно ознакомиться на сайте Банка России http://www.cbr.ru/ в разделе: Финансовые рынки/Надзор за участниками финансовых рынков. Наличие лицензии можно также проверить онлайн с помощью «Справочника участников финансового рынка»;
- приобретать полис в офисе продаж или на официальном сайте страховщика. Выбрать страховую компанию можно также на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА);
- при приобретении полиса у страхового агента, уполномоченного на заключение договоров ОСАГО, проверьте его договор со страховщиком;
- не давайте посредникам доступ к вашему личному кабинету и персональным данным, приобретайте электронный полис самостоятельно на сайте страховой компании;
- подлинность полиса можно проверить с помощью QR-кода. Он содержит название страховой компании, номер полиса, дату выдачи и срок его действия. Обязательно проверьте также марку, модель, VIN-код и госномер вашей машины. Если найдете хотя бы одну ошибку, не приобретайте полис – он не защитит вас от убытков в случае аварии по вашей вине;
- полисы ОСАГО можно также проверить на сайте РСА, где можно узнать, какому страховщику он принадлежит и действует ли его лицензия. Если полис не значится в реестре РСА, немедленно обратитесь в полицию и оформите новый страховой полис.
© «Вечерние Ведомости»
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