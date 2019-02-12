Обществознание стало самой популярной дисциплиной ЕГЭ по выбору в 2019 году у выпускников Прикамья

13:21 | 15.02.2019

Самым популярным предметом, по которому выпускники 2019 года будут сдавать ЕГЭ по выбору, в Пермском крае стало обществознание. Его выбрали 5137 человек. Физику в этом году сдадут около 3 тысяч человек. Биологию в этом году выбрал 2041 выпускник. Историю – 1851, литературу – 959, географию – 697. Фиксируется интерес к английскому языку, на него заявилось 1483 человека, это почти на 100 больше, чем в прошлом.



Стабильный рост участников также показывает химия и информатика и ИКТ – по каждому предмету порядка полутора тысяч участников.



Как подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, рост популярности предметов естественнонаучного цикла – очень важная тенденция для края и страны в целом. «Самым популярным у наших школьников, как и у всех по стране, экзаменом по выбору остается обществознание. Хотя стоит отметить, что в этом году его сдают на 154 человека меньше, чем в прошлом. Зато ребят, выбравших физику, химию и информатику с каждым годом все больше!» - рассказала Раиса Кассина.



Министерство образования и науки Пермского края 1 февраля завершило сбор заявлений на участие в ЕГЭ 2019 года. Всего заявления на досрочный и основной этап подали 13 040 человек, что на 349 больше, чем в прошлом году. Увеличение связано в первую очередь с ростом числа выпускников, их в этом году порядка 12 тысяч. Также более тысячи заявок поступило от выпускников прошлых лет и учащихся колледжей и техникумов.



Отметим, что к 2022 году ЕГЭ по английскому станет обязательным. Особенностью этого года также является то, что выпускники впервые могли выбрать ЕГЭ по китайскому языку. В Пермском крае таких смельчаков оказалось двое, оба они из Перми. Еще один человек решился на сдачу испанского языка.