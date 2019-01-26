Три спортивные пары будут представлять Пермский край на первенстве России по фигурному катанию

17:54 | 29.01.2019

Со 2 по 4 февраля в Перми пройдет первенство России по фигурному катанию среди юниоров по фигурному катанию на коньках. Для Перми это самые статусные соревнования по фигурному катанию за несколько десятков лет.



Пермский край на соревнованиях будут представлять пары, прошедшие отбор по результатам этапов и финала Гран-при: Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Анастасия Полуянова и Дмитрий Сопот (тренеры: Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова), а также по результатам этапов Кубка России - спортивная пара: Ульяна Орлова и Сергей Бахмат (тренеры: Павел Слюсаренко, Валентина Тюкова, Алексей Меньшиков).



Первенство России среди юниоров является отборочным на чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в период 4-10 марта 2019 года в г. Загреб (Хорватия), где Россия имеет по три путевки в каждом из видов фигурного катания.



Первенство России среди юниоров проводится по разряду кандидатов в мастера спорта. Турнир является, по сути, юниорским чемпионатом России. В соревнованиях принимают участие лучшие юниоры, а также могут принимать участие и младшие категории фигуристов – нижней границы возраста нет. К участию допускаются спортсмены по наибольшей сумме набранных очков в виде на двух этапах Кубка России, а также участники этапов и финала Гран-при среди юниоров. В одиночном катании допускаются не более 18 спортсменов среди девушек и юношей, в парном катании – не более 12 пар, в танцах на льду – не более 15 пар. Всего участников не более 90 человек.