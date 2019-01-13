С 1 февраля вводится временное ограничение движения транспорта на Чусовском мосту

12:44 | 15.01.2019

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов Чусовского моста в период с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2020 года включительно вводится временное ограничение движения транспортных средств.



В течение указанного периода устанавливается предельно допустимая общая масса транспортного средства 40 тонн; предельно допустимая нагрузка на ось - 9 тонн на ось для одиночной оси, 6 тонн на ось для двухосной группы, 7 тонн на ось для трехосной группы и сближенных осей.



Кроме того, устанавливается максимальная скорость движения - 40 км/ч, минимальная дистанция между транспортными средствами для большегрузов - 20 метров.



На период введения ограничений на Чусовском мосту будут установлены дорожные знаки: 3.11 «Ограничение массы», 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», с табличками 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», 3.16 «Ограничение минимальной дистанции», предусмотренных Правилами дорожного движения. При этом будут демонтированы ранее установленные дорожные знаки 3.11 «Ограничение массы», 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства», с табличками 8.20.1 и 8.20.2 «Тип тележки транспортного средства», 3.16 «Ограничение минимальной дистанции», предусмотренных Правилами дорожного движения - в течение суток после прекращения временного ограничения движения.



Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю рекомендовано организовать работу подразделений ГИБДД по осуществлению контроля за соблюдением ограничения движения транспортных средств.