В январе СУ СКР по Пермскому краю проведет приемы граждан

14:38 | 13.01.2019

В январе руководители регионального Следственного управления Следственного комитета России проведут прием граждан в городах Чусовой, Пермь, Очер, Соликамск.



14 января с 13.00 до 15.00 руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев проведет прием граждан в следственном отделе по г. Чусовой по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 24а.



15 января с 11.00 до 13.00 руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев проведет прием граждан в следственном отделе по Индустриальному району г. Пермь по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 23а.



15 января с 11.00 до 13.00 первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Алексей Сердюков проведет прием граждан в Очерском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Очер, ул. Свердлова, 25.



29 января с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю полковник юстиции Дмитрий Анащенко проведет прием граждан в следственном отделе по г. Соликамск по адресу: г. Соликамск, ул. 20 лет Победы, 128.



На личный прием можно обратиться по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок следователями следственного управления, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей (руководителей) следственного управления.



При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Прием будет проводиться по предварительной записи.



Запись осуществляется по телефонам следственного управления: 8 (342) 249-88-38 и 249-54-05. Кроме того, в Очере можно записаться по телефону 8(342-78) 3-48-47, а в Соликамске - 8(34-253) 7-52-58.