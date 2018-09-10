Пермь: новости дня
23:52 | 11.09.2018
В ночь с 12 на 13 сентября в Прикамье будет полностью закрыто движение по Чусовскому мосту
Отметим, с 13 сентября по мосту будет возобновлено реверсивное движение.
По информации министерства, на сегодня уже разобрано покрытие проезжей части, разобрана железобетонная плита проезжей части, очищены торцевые поверхности бетона и очищена арматура от поверхности бетона. На данный момент устанавливается опалубка для бетонирования.
Закрытие обусловлено наличием динамической нагрузки на мосту от проезжающего транспорта. При динамической нагрузке возникнет воздействие на ремонтную смесь, из-за чего впоследствии возможно расслоение смеси и падение прочности ремонтного состава. Предполагается, что проведение бетонных работ позволит сократить срок ремонта важного инфраструктурного объекта. Ранее обозначалось, что ремонт продлится до 25 сентября.
Машины экстренных служб (пожарная, скорая, полиция) будут пропускаться без ограничений.
Напомним, 3 сентября движение по Чусовскому мосту по полосе из Перми в Полазну было перекрыто в связи с образовавшимся провалом дорожного полотна. На период проведения ремонтных работ установлены светофоры, которые обеспечивают в автоматическом режиме реверсивное движение по одной полосе в обоих направлениях на ремонтируемом участке ремонта.
© «Вечерние Ведомости»
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