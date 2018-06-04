Законность размещения киосков и павильонов в Перми можно проверить через портал «Управляем вместе»

13:42 | 6.06.2018

С начала июня на портале «Управляем вместе» открыта обратная связь по действующей схеме размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В категории «Нестационарные торговые объекты. Нарушения правил торговли» пользователям сайта доступны две темы для отправки сообщений.



Незаконное размещение. В эту категорию попадают объекты, которые расположены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности; на участках, государственная собственность на которые не разграничена. Также незаконными НТО считаются и те участки, на которых прекратилось право размещения.



Несоблюдение правил благоустройства. Владельцы обязаны содержать прилегающую территорию НТО площадью не менее 10 м по периметру от границ торговой точки. Также владельцы обязаны обеспечить установку, очистку и содержание уличных урн около торговых объектов, организацию сбора и вывоза отходов.



Напомним, на портале «Управляем вместе» в разделе «Открытые данные» размещен проект новой схемы размещения НТО (permkrai.ru/program/category/?id=62), сформированный по итогам публичного обсуждения в городе Перми. Схема будет доработана с учетом замечаний и предложений функциональных и территориальных органов администрации города Перми, а также иных заинтересованных органов.



Интерактивные сервисы на портале доступны зарегистрированным пользователям.