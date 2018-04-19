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Пермь: новости дня


17:08 | 20.04.2018

В Прикамье может появиться региональный центр сертификации «Интергазсерт»

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоялось расширенное совещание в рамках реализации Дорожной карты сотрудничества Пермского края и ПАО «Газпром» «Работа с системой добровольной сертификации «Интергазсерт» ПАО «Газпром».

Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников напоминал о длительной истории кооперации пермских компаний с ПАО «Газпром». За 25 лет пермские предприятия поставили «Газпрому» более 900 газотурбинных двигателей, свыше 500 газоперекачивающих агрегатов и порядка 90 газотурбинных станций нового поколения. Также он отмечал, что для развития региона важно увеличение объемов поставок не только в рамках газотурбинной кооперации, но и предприятиями легкой промышленности химической отрасли. Кроме того, растет и число участников Дорожной карты с «Газпромом». С 2014 года их число увеличилось с 35 до 64.

Главный технолог департамента 335 ПАО «Газпром» Михаил Кунафеев рассказал собравшимся об особенностях сертификации «Интергазсерт». В частности, он уточнил, что существует 21 схема сертификации. Среди них сертификаты для продукции, для оценки работ и услуг, а также для систем менеджмента. Отдельно он пояснил особенности организационной структуры системы добровольной сертификации «Интергазсерт», критерии признания компетентности органов по сертификации и испытательных лабораторий, аттестации экспертов, выдающих сертификат «Интергазсерт». По состоянию на март 2018 года система наладила работу с 3 учебными центрами, 15 испытательными лабораториями и 130 экспертами. От предприятий получено 2695 заявок.

По словам руководителя департамента по качеству группы компаний «Спутник» Евгения Бартова, они сотрудничают с ПАО «Газпром» уже более 7 лет и изготавливают для них различное электротехническое и технологическое оборудование. «Основное требование «Газпрома» – это наличие у изготовителя сертификатов на продукцию, которая выпускается и в дальнейшем будет использоваться на объектах предприятий, — отметил Евгений Бартов. — В прошлом году мы прошли ресертификацию еще по старой системе — «Газпромсерт», в следующем году планируем проходить данную процедуру по новой системе. Наличие сертификата – это некое подтверждение того, что продукция соответствует требованиям ПАО «Газпром».
Как подчеркивает Евгений Бартов, жесткие условия сертификации ПАО «Газпром» по сравнению с заграничными сертификациями позволяют компаниям с большей вероятностью выйти на международные рынки сбыта. Кроме того, было отмечено, что компании, прошедшие сертификацию ПАО «Газпром», пользуются большей лояльностью со стороны крупных федеральных холдингов, таких, как «Новатэк», «Транснефть» и других.

По словам директора Регионального центра инжиниринга Евгения Давыдова, у пермских компаний есть большой интерес к сотрудничеству с ПАО «Газпром» в вопросе сертификации «Интергазсерт». Он отметил, что одним из итогов сегодняшнего совещания стала инициатива генерального директора компании «Стэлс» Андрея Сидорова по созданию региональной испытательной лаборатории «Интергазсерт». Появление точки сертификации на территории региона позволило бы сократить временные и финансовые издержки пермских предприятий.

Напомним, министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края регулярно проводятся мероприятия, стимулирующие промышленную кооперацию. В частности, проходят встречи крупных промпредприятий с представителями малого и среднего бизнеса. В ходе презентаций стороны определяют потенциальные направления сотрудничества.

© «Вечерние Ведомости»

 


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