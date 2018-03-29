Пермская дзюдоистка стала третьей на чемпионате России по дзюдо слепых

10:23 | 2.04.2018

В Раменском Московской области состоялся чемпионат России по дзюдо среди слабовидящих спортсменов. Бронзовую медаль в весовой категории 52 кг завоевала Наталья Овчинникова.



Неофициально этот вид спорта называется «дзюдо слепых». Он начал развиваться в рамках программы Европейского союза дзюдо «Спорт для всех», которая действует уже около 15 лет. Пермская краевая федерация дзюдо включилась в этот проект первой в России. 8 лет назад в пермском интернате для слепых под руководством тренера Ильи Мингалиева впервые открылся зал дзюдо. Именно там и начала заниматься адаптивным спортом Наталья Овчинникова. На сегодняшний день она уже имеет в своем активе награды международного уровня.