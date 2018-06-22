В Березовском тяжелоатлета осудили за уклонение от службы в армии

11:55 | 26.06.2018

В Березовском местный 24-летний житель Алексей Еликов признан виновным в уклонении от призыва на военную службу и привлечен к уголовной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Как установлено в ходе судебного следствия, Еликов, будучи призванным на военную службу и имея отсрочку в связи с прохождением профессионального обучения, проходил медицинскую комиссию, имея группу здоровья «А» (годен к прохождению военной службы). В дальнейшем, после того как право на отсрочку было утрачено, подсудимый стал игнорировать явку в военный комиссариат, а также предоставлял справки о наличии у него хронических заболеваний, выданных коммерческими медицинскими центрами.



Одновременно с этим березовчанин активно участвовал в спортивной жизни города, в том числе занимался гиревым спортом. В материалах дела имеются публикации местной прессы о спортивных достижениях подсудимого, которые имели место в период, когда он позиционировал себя негодным к военной службе.