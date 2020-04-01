Помоги себе сам: сохраняем деньги и здоровье

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22:34 | 1.04.2020

Фото: Михаил Фролов

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Как изготовить маски в домашних условиях и что для этого нужно

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас необходимо соблюдать правила предосторожности – избегать контакты, соблюдать дистанцию, обрабатывать руки и предметы. Кроме того, нужно носить маски, но из-за большого спроса в аптеках они быстро заканчиваются. Как маски сделать в домашних условиях, что для этого нужно – подробнее в материале veved.ru.

Маски из бумажных полотенец и салфеток

Самый быстрый вариант самодельной маски – это одноразовая маска из бумажного полотенца или салфетки. Для этого вам дополнительно потребуется лишь резинки (например, как показано на видео, для денег) и степлер.

Сверните салфетку или бумажное полотенце гармошкой, после чего вставьте резинки по бокам, свернув кончики основы и закрепив их степлером.



Маска из бинта с фиксатором

Ненамного больше времени и усилий потребуется для того, чтобы сделать одноразовую маску из бинта. Помимо него, вам нужно иметь линейку, иголку с ниткой, ножницы и что-то для фиксации (автор видео использует проволочный хомут от упаковки с хлебом, но подойдёт и толстая проволока).

При помощи линейки определить нужную длину и свернуть бинт в несколько (на видео – восемь) слоёв. Между ними вставить и пришить хомут. Завязки для маски можно также сделать из бинта, для этого нужно отрезать тонкие полоски, свернуть и прошить их, после чего пришить их к основе. Затем завершить маску, прошив края.



Маска из марли

Для изготовления медицинской маски из марли лучше использовать швейную машинку. Сверните марлю гармошкой, зафиксировав булавками, после чего пропустите края через швейную машинку. Резинку прикрепить можно как машинкой, так и в ручную. При желании также можно сделать фиксатор, чтобы марля плотнее прилегала к переносице. Такая маска тоже будет одноразовой.



Многоразовая тканевая маска

Маска из ткани может служить не один раз, но после каждого применения её необходимо стирать. Для изготовления вам понадобятся ткань, нитки с иголкой (или швейная машина) и резинки.

Сложите ткань вдвое лицевой стороной внутрь, сложите гармошкой и зафиксируйте всё утюгом или сразу ниткой, вставив внутрь резинку. Оставьте только одну не прошитую сторону, чтобы вывернуть маску. Благодаря этим действиям швы останутся внутри, и маска будет выглядеть аккуратно. Для большего эффекта защищённости внутрь маски можно вставить марлю, бинт или салфетки.



Многоразовая DIY маска из плотной ткани

Ещё один вариант многоразовой маски из ткани. Автор видео использует неопрен (но подойдёт и другой плотный трикотаж), ножницы и иголку с ниткой.

Для изготовления этой маски потребуется шаблон выкройки (его можно скачать в описании под видео). Необходимо вырезать две детали, сложить их и сшить петельным швом. Для большей эффективности можно добавить к маске слой или несколько слоёв марли, бинта или салфеток.

Во второй части видео автор изготавливает маску из вискозной салфетки и марли. Вискозную салфетку нужно оторвать и сложить вдвое, наверх положить несколько слоёв марли, затем слова салфетку, марлю и салфетку. Всё это зафиксировать и прикрепить резинку.



Как носить, когда менять и как обрабатывать

Роспотребнадзор напоминает, что одноразовые маски необходимо менять каждые два-три часа постоянного использования. После снятия маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его, а затем выбросить.

Многоразовые маски использовать повторно можно только после обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После обработки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце её необходимо прогладить горячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Функция маски – задержать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы – возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем.

Прежде всего маски предназначены для тех, кто уже заболел, и людей, оказывающих медицинскую помощь заболевшим. Здоровые люди могут использовать маску при посещении публичных мест, общественного транспорта, но эффективность маски в таких ситуациях не доказана.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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