Пермский Политех вновь вошел в мировой рейтинг вузов, реализующих цели устойчивого развития ООН

Ежегодный мировой рейтинг THE Impact Rankings является одним из лидеров в области оценки качества деятельности университетов. В этом году Пермский Политех вошел сразу в 16 из 17 рейтингов, соответствующих целям устойчивого развития, которые ООН планирует реализовать до 2030 года.Британское издание Times Higher Education (THE) представило результаты ежегодного рейтинга лучших высших учебных заведений мира. Так, в 2023 году Пермский Политех номинирован одновременно в 16 целях из 17 и занял 801-ю — 1000-ю строчки рейтинга из 1591 университета, вошедших в итоговый рейтинг по итогам оценки.Составители рейтинга отметили значительный прирост показателей Пермского Политеха в ключевых номинациях «Качественное образование», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Достойная работа и экономический рост», «Партнерство в интересах устойчивого развития».— Пермский Политех уверенно реализует программу развития, направленную на переход к модели научно-технологического университета. При этом важно не забывать, что именно университеты являются интеллектуальными центрами, определяющими стратегию развития науки, технологий и общества, способствующими устойчивому развитию экономики, обеспечивающими разработку и внедрение новых высокотехнологических решений. Результаты рейтинга THE Impact Rankings подчеркивают ведущую роль ПНИПУ в этих процессах, — прокомментировал проректор по приоритетным проектам Пермского Политеха Павел Волегов.