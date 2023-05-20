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Проведя эксперимент на крысах, ученые Пермского Политеха доказали эффективность нового антибиотика

13.43 Четверг, 25 мая 2023
Пермский край: новости дня
Одной из глобальных проблем общественного здравоохранения во всем мире является усиливающаяся с каждым годом устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам. Антимикробные пептиды являются перспективным средством для борьбы с микроорганизмами. Они участвуют в формировании врожденного и приобретенного иммунитета и являются частью защитного механизма организма животных и человека. Эти вещества оказывают выраженное бактерицидное действие. Технология производства лекарств из них включает забор крови у здоровых и неиммунизированных доноров и выделение лейкоцитарной массы с помощью ультразвуковой обработки. Ученые Пермского Политеха провели испытания ранее разработанного пептидного комплекса на крысах и мышах и успешно подтвердили его способность подавлять патогенные микроорганизмы. Результаты исследования найдут применение в создании новых природных антибиотиков нового поколения.

Ознакомиться с исследованием можно в издании «Биофармацевтический журнал».

Ранее пермские ученые создали белково-пептидный комплекс с повышенным антибактериальным и противовирусным эффектом. Его синтезировали из лейкоцитов человека по уникальной технологии. Пептиды извлекают из лейкоцитов при низких значениях рН и обеззараживают. Далее материал подвергают ультрафильтрации, чтобы выделить низкомолекулярную белковую фракцию, а затем концентрируют и удаляют соли. Для получения частиц с антимикробным эффектом проводят очистку с помощью обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии.

Исследуемый состав пептидного комплекса разводили дистиллированной водой и вводили внутрижелудочно и ректально в течение 1 месяца 1 раз в сутки по 25,0 грамма восьмидесяти белым беспородным мышам и 24 крысам по 210,0 грамма. Животные наблюдались ежедневно в течение 1 месяца.

В течение всего периода наблюдения за животными не выявлено каких-либо патологических отклонений в поведении и во внешнем виде в сравнении с контрольной группой. Симптомы интоксикации отсутствовали, животные были активны, подвижны, изменений поведенческих реакций не отмечали. Случаев гибели животных не зарегистрировано. Динамика изменения массы была положительной. Кроме того, препарат не оказал негативного воздействия на печень и почки подопытных.

— Доклинические исследования показали, что при однократном и длительном ректальном введении пептидный комплекс не оказывает общетоксического действия, оцениваемого по состоянию вегетативных функций, поведенческой активности, приросту массы тела, гематологическим показателям. Полученные результаты позволяют утверждать, что исследуемый антибиотик не обладает токсическим эффектом при однократном и длительном ректальном введении и относится к классу малотоксичных веществ,— рассказывает руководитель проекта, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

По словам ученых, пептидные комплексы способны быстро «атаковать» нужные клетки. Они обладают широким спектром действия, в том числе по отношению к штаммам, которые устойчивы к другим антибиотикам. Так как некоторые из них могут разрушать клетки, их чаще используют для терапии заболеваний наружных покровов и слизистых, без внутривенного применения.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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