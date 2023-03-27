Росреестр Прикамья отвечает на топ-5 вопросов о банкротстве граждан

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю публикует наиболее актуальные вопросы о банкротстве физических лиц, поступившие на горячую телефонную линию.При каких условиях гражданин может быть признан банкротом?Общий размер неисполненных денежных обязательств должен составлять от 50 000 руб. и просрочка по уплате задолженности - не менее 3 месяцев с даты, когда задолженность должна быть погашена.В каком порядке гражданину можно признать себя банкротом?Заявление может быть подано во внесудебном и судебном порядке, в зависимости от суммы долга. Если долг составляет от 50 000 рублей до 500 000 рублей, то можно подать заявление во внесудебном порядке через МФЦ. Если долг свыше 500 000 рублей – заявление подается в суд. Внесудебная процедура бесплатная в отличие от судебной процедуры. Но при подаче заявления во внесудебном порядке в отношении гражданина должны быть окончены все исполнительные производства в Службе судебных приставов.Все ли долги списываются с гражданина, признанного банкротом?Случаи, когда долги не списываются, прямо предусмотрены законодательством. Например, должник не освобождается от таких обязательств, как возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, возмещение морального вреда, взыскание алиментов, иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора.Также гражданин не освобождается от долгов, если он привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве; если он не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду; если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов, скрыл или умышленно уничтожил имущество.Каковы особенности взыскания долгов в случае мобилизации гражданина для участия в СВО?Мобилизованные граждане могут не платить пени за жилое помещение, коммунальные услуги и взносы на капремонт. Для этого необходимо обратиться в уполномоченную организацию и подтвердить факт мобилизации документально.Предусмотрены кредитные каникулы, которые позволяют приостановить исполнение по кредитным договорам, заключенным до объявления частичной мобилизации, т.е. до 21.09.2022, в том числе гражданам, которые проходят военную службу по контракту и участвуют в военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Для этого необходимо обратиться в кредитное учреждение до конца 2023 года.Также по заявлению военнослужащего или членов его семьи может быть приостановлено исполнение исполнительных документов в Службе судебных приставов в отношении кредитных обязательств.В случае реализации процедуры банкротства мобилизованных граждан в судебном порядке производство по делу будет приостановлено в связи с пребыванием гражданина-ответчика в Вооруженных силах РФ.В период банкротства на мобилизованных должников не распространяется запрет на открытие банковских счетов. Военнослужащий сможет открыть счет для зачисления денежных выплат, которые он будет получать за участие в боевых действиях.Куда обратиться за разрешением споров, возникающих в ходе процедуры банкротства?Если гражданин недоволен работой своего арбитражного управляющего, в первую очередь он должен попытаться урегулировать вопрос с ним. Также можно обратиться в саморегулируемую организацию (далее – СРО), членом которой является арбитражный управляющий. Если нарушение подтвердится, то арбитражный управляющий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.Если ситуация не разрешается или гражданин не удовлетворен проверкой, проведенной СРО, то он может обратиться в территориальное Управление Росреестра по месту ведения дела о банкротстве. По результатам рассмотрения жалобы Росреестр направляет заявление в суд о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности и (или) при наличии оснований проводит проверку СРО.Обращаем внимание, что надзорный орган лишь дает оценку законности/незаконности действий арбитражного управляющего и СРО и принимает меры к привлечению виновных лиц к административной ответственности, но не может при этом разрешить спор по существу, т.е., к примеру, обязать управляющего произвести какие-либо действия, осуществить выплаты и прочее. Решение таких споров – исключительная компетенция арбитражного суда.