Возрастное ограничение 18+

Росреестр Прикамья отвечает на топ-5 вопросов о банкротстве граждан

13.26 Вторник, 28 марта 2023
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю публикует наиболее актуальные вопросы о банкротстве физических лиц, поступившие на горячую телефонную линию.

При каких условиях гражданин может быть признан банкротом?

Общий размер неисполненных денежных обязательств должен составлять от 50 000 руб. и просрочка по уплате задолженности - не менее 3 месяцев с даты, когда задолженность должна быть погашена.

В каком порядке гражданину можно признать себя банкротом?

Заявление может быть подано во внесудебном и судебном порядке, в зависимости от суммы долга. Если долг составляет от 50 000 рублей до 500 000 рублей, то можно подать заявление во внесудебном порядке через МФЦ. Если долг свыше 500 000 рублей – заявление подается в суд. Внесудебная процедура бесплатная в отличие от судебной процедуры. Но при подаче заявления во внесудебном порядке в отношении гражданина должны быть окончены все исполнительные производства в Службе судебных приставов.

Все ли долги списываются с гражданина, признанного банкротом?

Случаи, когда долги не списываются, прямо предусмотрены законодательством. Например, должник не освобождается от таких обязательств, как возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, возмещение морального вреда, взыскание алиментов, иные требования, неразрывно связанные с личностью кредитора.

Также гражданин не освобождается от долгов, если он привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве; если он не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду; если доказано, что при возникновении или исполнении обязательства гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или) сборов, скрыл или умышленно уничтожил имущество.

Каковы особенности взыскания долгов в случае мобилизации гражданина для участия в СВО?

Мобилизованные граждане могут не платить пени за жилое помещение, коммунальные услуги и взносы на капремонт. Для этого необходимо обратиться в уполномоченную организацию и подтвердить факт мобилизации документально.

Предусмотрены кредитные каникулы, которые позволяют приостановить исполнение по кредитным договорам, заключенным до объявления частичной мобилизации, т.е. до 21.09.2022, в том числе гражданам, которые проходят военную службу по контракту и участвуют в военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР. Для этого необходимо обратиться в кредитное учреждение до конца 2023 года.

Также по заявлению военнослужащего или членов его семьи может быть приостановлено исполнение исполнительных документов в Службе судебных приставов в отношении кредитных обязательств.

В случае реализации процедуры банкротства мобилизованных граждан в судебном порядке производство по делу будет приостановлено в связи с пребыванием гражданина-ответчика в Вооруженных силах РФ.

В период банкротства на мобилизованных должников не распространяется запрет на открытие банковских счетов. Военнослужащий сможет открыть счет для зачисления денежных выплат, которые он будет получать за участие в боевых действиях.

Куда обратиться за разрешением споров, возникающих в ходе процедуры банкротства?

Если гражданин недоволен работой своего арбитражного управляющего, в первую очередь он должен попытаться урегулировать вопрос с ним. Также можно обратиться в саморегулируемую организацию (далее – СРО), членом которой является арбитражный управляющий. Если нарушение подтвердится, то арбитражный управляющий может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Если ситуация не разрешается или гражданин не удовлетворен проверкой, проведенной СРО, то он может обратиться в территориальное Управление Росреестра по месту ведения дела о банкротстве. По результатам рассмотрения жалобы Росреестр направляет заявление в суд о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности и (или) при наличии оснований проводит проверку СРО.

Обращаем внимание, что надзорный орган лишь дает оценку законности/незаконности действий арбитражного управляющего и СРО и принимает меры к привлечению виновных лиц к административной ответственности, но не может при этом разрешить спор по существу, т.е., к примеру, обязать управляющего произвести какие-либо действия, осуществить выплаты и прочее. Решение таких споров – исключительная компетенция арбитражного суда.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области запустили «горячую линию» для жалоб на сферу льготного обеспечения лекарствами
27 марта 2023
Приставы взыскали с матери из Екатеринбурга алименты почти в 1,5 миллиона
27 марта 2023
Голодавшим работникам свердловского сельхозпредприятия выплатили долги по зарплате
27 марта 2023
В Екатеринбурге судебный пристав более 20 раз уличён судом в незаконных действиях или бездействии
20 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:26 Росреестр Прикамья отвечает на топ-5 вопросов о банкротстве граждан
13:18 Ученые Пермского Политеха определили наиболее устойчивый тип межэтажного перекрытия при реконструкции
10:27 УФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
13:27 Прикамский Росреестр поясняет, какие сделки можно заключать с объектами долевого строительства
13:21 Предсказать банкротство строительных фирм поможет исследование ученых Пермского Политеха
10:08 Судебные приставы Пермского края взыскали с коммунальной организации более 4 млн рублей задолженности за газ
13:13 Три геодезических пункта в Прикамье начинаются на Ы
13:07 В Пермском Политехе предложили оснастить платные дороги безбарьерной системой оплаты
09:52 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
13:15 Прикамский Росреестр разъясняет, могут ли наследники воспользоваться «дачной амнистией 2.0»
13:12 Открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов «Изобретатели Пермского края»
10:35 Пермячка выплатила банку порядка 4,5 млн рублей задолженности ради своей иномарки
13:03 Направляя обращение о нарушении земельного законодательства, необходимо предъявить паспорт, поясняет Росреестр Прикамья
12:58 Исследование ученых Пермского Политеха повысит качество 3D-печати титановыми сплавами
10:04 ФССП России приглашает принять участие в конкурсе на лучшее освещение ее деятельности
14:17 Исследование учёных Пермского Политеха поможет в ускорении производства новых отечественных авиадвигателей
14:12 В «Горьковке» ждут изобретателей и любителей искусства
09:54 Пермяк перебрался на юг, забыв закрыть вопрос о добровольной материальной помощи своей дочери
15:45 Как составить собственную карту, узнали второклассники пермской школы № 7 на уроке картографии
12:52 Методика ученых Пермского Политеха поможет усовершенствовать систему здравоохранения
10:11 Пермский профессор выплатил многотысячный штраф за хищение денег у alma mater
Все новости
15:42 В Роспотребнадзоре рассказали о незаконных запретах на съемку в магазинах
11:54 Установку умных счётчиков могут включить в платёжки за услуги ЖКХ
17:40 Депутат ГД Останина заявила, что высказывания мэра Оренбурга несовместимы с должностью главы города
16:39 В пригороде Парижа ввели «менструальный отпуск» для женщин
15:43 В Кабуле при взрыве погибли шесть человек
14:59 Во Франции забастовку объявили работники Лувра
14:18 СМИ: премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что приостановит судебную реформу
13:35 Суд прекратил производство по делу о «дискредитации ВС» в отношении лидера «Ногу свело!»
12:56 Профсоюз: система здравоохранения Израиля приостановит работу до отмены судебной реформы
12:37 ВЦИОМ: Петр I и Сталин возглавили рейтинг личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне
11:46 Для российских чиновников разрабатывают льготную ипотеку, чтобы мотивировать к «эффективному труду»
10:56 Президент Израиля после массовых протестов призвал правительство остановить судебную реформу
15:51 На Сахалине самосвал столкнулся с пассажирским поездом
15:35 СК: две жительницы Чувашии купили мясо, зараженное сибирской язвой
14:52 В Башкирии водители автобусов пожаловались на невыплату зарплаты, возбуждено уголовное дело
14:16 В Казахстане на станции Копа сошли с рельсов четыре грузовых вагона
13:40 В Перми «Газель» почти полностью провалилась в яму на дороге
12:59 СМИ: в Москве по делу о коррупции задержаны высокопоставленные чиновники ФТС
12:39 На Алтае майор запаса получил 6,5 лет колонии по статье о дезертирстве
12:06 В городах Франции протестующие устроили массовые поджоги зданий, мусорных баков и машин
11:25 Красноярский губернатор Усс заявил, что ему неизвестно местонахождение сына
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK