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Методика ученых Пермского Политеха поможет усовершенствовать систему здравоохранения

12.52 Понедельник, 20 марта 2023
Пермский край: новости дня
Одним из главных препятствий для развития национальной экономики является низкая продолжительность жизни населения. В то время как в развитых странах люди в среднем живут до 80 лет, в России этот показатель не достигает и 72 лет. Именно поэтому одной из приоритетных национальных целей Правительства Российской Федерации является «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году». Ученые Пермского Политеха разработали методику, которая учитывает ключевые факторы, влияющие на демографические показатели. Данный «рецепт» поможет территориальным органам власти совершенствовать систему здравоохранения, формируя комплекс мероприятий по повышению продолжительности жизни населения.

Исследование опубликовано в первом номере журнала «Economic And Social Changes: Facts, Trends, Forecast» 2023 года, входящем в международную базу цитирования Web of Science. Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда № 21-78-10134.

Чтобы развивать экономику, органам власти необходимо использовать определенные методы, включающие в себя обновленные данные и технологии. По словам ученых Пермского Политеха, в процессе создания новой методики развития региональных систем здравоохранения использовались статистические базы социальных, экономических, психологических и природно-экологических данных. А также учитывались важнейшие факторы изменения продолжительности жизни: образованность и доходы населения, нетрадиционные факторы риска заболеваемости, смертность и экологические условия в регионе. Обработка данных проводилась в специальной программе для исследований общественных наук.

— Нами была проведена оценка влияния региональных особенностей на продолжительность жизни граждан каждого субъекта, в результате чего все регионы были поделены на 8 групп. Ярче всего выделяются города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, традиционно имеющие высокие показатели как по доходам населения, так и продолжительности жизни. Далее для разных групп субъектов РФ были сформулированы приоритеты государственной региональной политики в области здравоохранения, направленные на повышение эффективности территориального управления и планирования в сфере здравоохранения, — сообщила доцент кафедры экономики и финансов Юлия Дубровская.

Например, для регионов группы «Преодолевающие психоэмоциональные преграды» особого внимания со стороны власти требуют меры, направленные на снижение факторов стресса. В первую очередь, это работа в области профилактики и предотвращения суицидов, что вместе с низкими по отношению к среднестрановым показателям реальных доходов и продолжительности жизни в целом создает образ регионов, где имеется ряд проблем при формировании условий для долгой и здоровой жизни населения. Для регионов группы проблемного социально-экономического развития необходимо оптимизировать затраты на здравоохранение, в частности, обратить внимание на первичную или высокотехнологичную помощь, на изменение структуры зарплаты медицинского персонала. Администрациям регионов «Преодолевающие природно-экологические преграды» рекомендуется обратить более пристальное внимание на обеспеченность населения питьевой водой и обезвреживание загрязняющих атмосферу веществ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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