«Горьковка» приглашает пермяков на выставку, лекцию и встречу клуба

В начале недели в библиотеке Горького откроется выставка о реках мира, состоятся встреча клуба «Покорители Инета» и лекция об известных пермяках.13 марта открылась выставка к Международному дню рек (12+). Экспозиция знакомит с книгами о крупнейших реках мира. Большеформатные издания на русском и немецком языках Perm и The Urals: A first stride into real Russia с большим количеством фотографий посвящены Каме и другим рекам Пермского края. Фотоальбом «Пермь-Дуйсбург: город на реке в XX веке» представляет визуальную историю двух городов: панорамы городских прибрежных территорий, фотографии мостов, пристаней, портов, вокзалов. Книга «Прага и национальное наследие Чешской республики» рассказывает о заповедниках и реках Чехии на русском, английском, китайском языках. Цветные и черно-белые фотографии представлены в фотоальбомах Bratislava, Reka Morava и Die Donau на немецком, чешском и словацком языках. Аэрофотоснимки пейзажей и невероятные фотографии рек Финляндии можно увидеть в книгах Destination Finland и Finland. Издание «Впечатления о путешествии по Китаю» содержит фотографии Томаса Билльхарда о многочисленных реках Китая.Отдел литературы на языках народов мира (левое крыло, 2 этаж).14 марта в 16:00 состоится встреча клуба «Покорители Инета» (16+). Тема: «Государственные порталы – что нужно знать».«Количество доступных государственных сервисов постоянно растет. Многие услуги стали предоставляться в электронном виде. Например, с помощью справочно-информационного портала «Госуслуги» можно избежать утомительных очередей и оформить документы, оплатить ЖКХ и штрафы, записаться на прием к врачу. Мы расскажем о главных фишках этого сайта; познакомимся с интернет-порталом «Социальный фонд России», который начал работу в январе 2023 года. Узнаем, как, не выходя из дома, управлять своими налоговыми обязательствами, загружать документы и формы с помощью сайта Федеральной налоговой службы», - сообщили организаторы.Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж).14 марта в 18:00 начнется лекция Миланы Федоровой «Рожденные в Перми» (12+). Продолжение цикла «Открытая Пермь». Краевед расскажет об известных деятелях культуры, науки, общественной жизни, местом рождения которых стала Пермь. Речь пойдет о творчестве писателя Михаила Осоргина, историка Игоря Волгина, актера Георгия Буркова. Отдел краеведения подготовил выставку, посвященную истории города и известным личностям, рожденным в Перми. Вход свободный.Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло).