Опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края за третий квартал 2019 года

16:56 | 13.11.2019

13 ноября на заседании правительства Пермского края обсудили рейтинг управляющих компаний региона в сфере ЖКХ.



Губернатор Максим Решетников напомнил, что впервые рейтинг запустили в 2017 году, ежеквартально краевая Инспекция госжилнадзора публикует данные об эффективности работы управляющих компаний. «С одной стороны, делаем это для того, чтобы повысить конкуренцию на рынке услуг, четко дать оценку деятельности управляющих компаний с позиции власти. Но, конечно, большую ценность эта информация имеет для жителей: когда они принимают решение о том, кто будет управлять домом, кому доверить заботу о своих квартирах, домах, они во многом ориентируются на этот рейтинг», - подчеркнул глава Прикамья.



По словам начальника Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) Пермского края Александра Евсюкова, за время существования рейтинга управляющих компаний (УК) значительно изменились показатели, по которым он формируется. Так, по состоянию на 1 ноября 2019 года количество проверок, проведенных на основании обращений граждан, снизилось на 1672 и составило 3830. В результате проверок выявлено 4,6 тыс. нарушений, что на 11,3 тыс. меньше по сравнению с 2017 годом. Кроме того, наблюдается и положительная динамика устранения нарушений УК. На 1 ноября 2019 года доля устраненных нарушений составила 95% от общего числа выявленных нарушений, в 2017 году только 63% нарушений устранялись управляющими компаниями. За 2,5 года снизилось и число неисполненных предписаний с 1027 до 53. Также снизилась и сумма задолженностей за предоставленные коммунальные услуги с порядка 6,4 млрд рублей до 3,1 млрд рублей. «Рейтинг УК по критерию снижения задолженности показал эффективность своей работы, но также тут нужно отметить и работу межведомственной комиссии по вопросам кредиторской задолженности и поручение губернатора по переходу на прямые платежи», - подчеркнул Александр Евсюков.



Также управляющие компании оцениваются по таким критериям, как участие в конкурсах профмастерства, добровольная сертификация, повышение квалификации работников УК и участие в реализации государственных и муниципальных программ.



Таким образом, самую высокую оценку – 37 баллов из 41 возможного – получила управляющая компания ООО «Головановская жилищная служба» (ИНН 5907039464), осуществляющая управление многоквартирными домами на территории города Перми. По 35 баллов получили управляющие организации ООО «ЛСМ» (ИНН 5918017215), осуществляющее управление домами на территории города Лысьвы, ООО «КД-ГАРАНТ-СЕРВИС» (ИНН 5904998913), ООО «Союз-М» (ИНН 5904188531), ООО «СЕЗ» (ИНН 5907049014), ООО «УК «ОНИКС» (ИНН 5911055910), ООО «СМУ №2 Сатурн-Р» (ИНН 5902823971), осуществляющие управление домами на территории Пермского, Березовского, Ильинского, Кизеловского районов и Перми.



Худшими признаны: 13 баллов - ООО «Ликас» (ИНН 5907051983) и 14 баллов - ООО «УК «МОТОРОСТРОИТЕЛЬ» (ИНН 5948052288), ООО «УК «ТехКомфорт» (ИНН 5906137726), осуществляющие управление домами на территории Перми.



По словам директора ООО «СМУ № 2 «Сатурн-Р» Павла Сергиенко, критерии, по которым производится расчет количества баллов и, как следствие, положения в рейтинге, призваны дисциплинировать деятельность управляющих организаций, при этом дать уникальную возможность к дальнейшему развитию. «Наличие системы оценки деятельности управляющих организаций призывает к совершенствованию системы взаимоотношений с жителями, с государственными органами и ресурсоснабжающими организациями», – отметил он.



По итогам заседания правительства Максим Решетников поручил начальнику ИГЖН провести совещание с представителями управляющих компаний, чтобы подвести итоги и выслушать предложения по развитию рейтинга, в частности, совместно с минЖКХ проработать вопрос создания единой диспетчерской службы УК: «Мне в Instagram часто поступают обращения, что в управляющей компании далеко не всегда 24/7 работают диспетчерские службы, далеко не всегда там соответствующая реакция», – подчеркнул губернатор. Создание круглосуточной диспетчерской службы не только позволит жителям решить возникшие проблемы в любое время, но и, по словам главы Прикамья, создаст второй канал оценки качества управляющих компаний.



Кроме того, глава Прикамья обратил внимание, что жители не всегда представляют, с какой просьбой они могут обращаться в УК. В связи с этим Максим Решетников поручил ИГЖН провести работу с управляющими компаниями, чтобы они четче доносили до людей перечень своих обязанностей.



Результаты рейтинга размещаются на сайте Инспекции в разделе «Рейтинг УК», а также на портале «Управляем вместе».

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