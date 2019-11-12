100 школьников из Прикамья начали разработку проектов в рамках «Школы ИТ-решений»

12:51 | 13.11.2019

Учащиеся 8-11 классов объединились в команды в рамках проекта «Школа ИТ-Решений» Сетевого ИТ-университета. После двух отборочных этапов в школе остались 100 ребят - это 20 команд. В течение пяти месяцев старшеклассники будут работать над различными проектами в сфере ИТ: адаптировать верстку школьного сайта для мобильных устройств, разрабатывать мультиплатформенный чат-бот, создавать приложения для составления школьного расписания, заказа еды в столовой и так далее. Им помогают студенты-наставники из ПГГПУ, ПНИПУ и пермского филиала НИУ «ВШЭ». Итоги проекта будут подведены в марте 2020 года.



Регистрация команд проходила в сентябре 2019 года. Согласно условиям отбора, в каждой команде должны быть двое школьников, владеющих базовыми знаниями хотя бы одного языка программирования (Python, Ruby, javascript). В рамках «Школы ИТ-решений» школьники уже прошли сессию дизайн-мышления, где научились выявлять потребности пользователей, освоили методики CusDev и системной инженерии для усовершенствования проектов. Сейчас ребята начали работу в командах со студентами-менеджерами и составляют подробное техническое задание на разработку проектов.



Школа ИТ-решений – уникальная возможность и для старшеклассников, и для студентов ИТ-направлений самим спроектировать и разработать ИТ-решение, говорит руководитель Сетевого ИТ-университета Полина Суханова.



«С особым трепетом мы относимся к Школе ИТ-решений для старшеклассников. Это сложный, трудоемкий проект для ребят-школьников и наставников-студентов, предусматривающий экспертное участие ИТ-компаний. Школа позволяет получить опыт сложной системной проектной работы в IT-сфере, самостоятельно решить реальную проблему из жизни школы или города, получить экспертизу специалистов с экспертами из ведущих IT-компаний», - говорит Полина Суханова.



Впервые Школа ИТ-решений была запущена в Москве, сейчас ей уже пять лет, рассказывает координатор проекта, представитель компании «КРОК» Надежда Янушкевич.



«Школьники из Пермского края провели действительно большую работу. Их проекты демонстрируют глубокую проработку вопроса. Отдельная благодарность за поддержку проекта Сетевому ИТ-университету», – говорит Надежда Янушкевич.



Проект капитана команды «ИТ Андеграунд», ученика 11 класса СОШ №16 Дмитрия Сиротова связан со школьным образованием: вместе с командой он разрабатывает приложение, где можно будет визуализировать атомы и химические процессы.



«Мне всегда было интересно программирование, но знаний по языку недоставало. Чтобы закрыть пробелы, решил поучаствовать в школе ИТ, тем более что в будущем хочу получить высшее образование в этой сфере», - рассказывает Дмитрий.



Первое крупное мероприятие в рамках «Школы ИТ-решений» состоится в конце ноября: в технопарке «Morion Digital» пройдет хакатон, где примут участие все команды проекта. Вместе с тьюторами они разберут свои проекты и обсудят проблемы их реализации. На хакатоне также будут проходить мастер-классы по интерфейсу, дизайну и так далее. По результатам хакатона команды презентуют технические прототипы своих решений.



Получение дополнительного образования для школьников и выпускников в сфере ИТ является сегодня приоритетным проектом региона. Для школьников на базе Сетевого ИТ университета проходят уроки по программированию. Кроме того, в рамках осеннего семестра более 600 жителей края любых возрастов получат навыки в сфере IT. Пермяки без технического образования изучают языки программирования C/С++, Java и Python. Также пермяки проходят курсы по следующим траекториям: «Интернет вещей», «Большие данные», «Аналитика», «Искусственный интеллект», «Повышение цифровой грамотности учителя», «Информационная безопасность» и «Цифровое производство».



Напомним, Сетевой ИТ-университет начал работать в 2019 году. Это один из эффективных инструментов для студентов и специалистов по выстраиванию траектории своего развития и карьеры в сфере информационных технологий.



Приоритетный проект Пермского края реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования.

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