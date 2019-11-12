Пермь: новости дня
12:51 | 13.11.2019
100 школьников из Прикамья начали разработку проектов в рамках «Школы ИТ-решений»
Регистрация команд проходила в сентябре 2019 года. Согласно условиям отбора, в каждой команде должны быть двое школьников, владеющих базовыми знаниями хотя бы одного языка программирования (Python, Ruby, javascript). В рамках «Школы ИТ-решений» школьники уже прошли сессию дизайн-мышления, где научились выявлять потребности пользователей, освоили методики CusDev и системной инженерии для усовершенствования проектов. Сейчас ребята начали работу в командах со студентами-менеджерами и составляют подробное техническое задание на разработку проектов.
Школа ИТ-решений – уникальная возможность и для старшеклассников, и для студентов ИТ-направлений самим спроектировать и разработать ИТ-решение, говорит руководитель Сетевого ИТ-университета Полина Суханова.
«С особым трепетом мы относимся к Школе ИТ-решений для старшеклассников. Это сложный, трудоемкий проект для ребят-школьников и наставников-студентов, предусматривающий экспертное участие ИТ-компаний. Школа позволяет получить опыт сложной системной проектной работы в IT-сфере, самостоятельно решить реальную проблему из жизни школы или города, получить экспертизу специалистов с экспертами из ведущих IT-компаний», - говорит Полина Суханова.
Впервые Школа ИТ-решений была запущена в Москве, сейчас ей уже пять лет, рассказывает координатор проекта, представитель компании «КРОК» Надежда Янушкевич.
«Школьники из Пермского края провели действительно большую работу. Их проекты демонстрируют глубокую проработку вопроса. Отдельная благодарность за поддержку проекта Сетевому ИТ-университету», – говорит Надежда Янушкевич.
Проект капитана команды «ИТ Андеграунд», ученика 11 класса СОШ №16 Дмитрия Сиротова связан со школьным образованием: вместе с командой он разрабатывает приложение, где можно будет визуализировать атомы и химические процессы.
«Мне всегда было интересно программирование, но знаний по языку недоставало. Чтобы закрыть пробелы, решил поучаствовать в школе ИТ, тем более что в будущем хочу получить высшее образование в этой сфере», - рассказывает Дмитрий.
Первое крупное мероприятие в рамках «Школы ИТ-решений» состоится в конце ноября: в технопарке «Morion Digital» пройдет хакатон, где примут участие все команды проекта. Вместе с тьюторами они разберут свои проекты и обсудят проблемы их реализации. На хакатоне также будут проходить мастер-классы по интерфейсу, дизайну и так далее. По результатам хакатона команды презентуют технические прототипы своих решений.
Получение дополнительного образования для школьников и выпускников в сфере ИТ является сегодня приоритетным проектом региона. Для школьников на базе Сетевого ИТ университета проходят уроки по программированию. Кроме того, в рамках осеннего семестра более 600 жителей края любых возрастов получат навыки в сфере IT. Пермяки без технического образования изучают языки программирования C/С++, Java и Python. Также пермяки проходят курсы по следующим траекториям: «Интернет вещей», «Большие данные», «Аналитика», «Искусственный интеллект», «Повышение цифровой грамотности учителя», «Информационная безопасность» и «Цифровое производство».
Напомним, Сетевой ИТ-университет начал работать в 2019 году. Это один из эффективных инструментов для студентов и специалистов по выстраиванию траектории своего развития и карьеры в сфере информационных технологий.
Приоритетный проект Пермского края реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:33 | 13.11.2019
В уральской столице светофоры и фонари станут раздавать интернет
15:06 | 13.11.2019
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
14:52 | 13.11.2019
Несколько домов Екатеринбурга остались без газа
14:22 | 13.11.2019
Куйвашев прокомментировал спор между писателем и своим заместителем
13:53 | 13.11.2019
В Екатеринбурге назвали новые сроки реализации транспортной реформы
13:37 | 13.11.2019
Захар Прилепин раскритиковал свердловского вице-губернатора
13:29 | 13.11.2019
На заснеженной трассе в ДТП едва не погибла сотрудница ОВД Алапаевска
13:16 | 13.11.2019
Суд вынес приговор по делу бывшего директора свердловского МФЦ
12:53 | 13.11.2019
В свердловском городе бракоразводный процесс с участием девушки в погонах дошел до полиции
12:38 | 13.11.2019
На Урале поезд насмерть сбил женщину
12:26 | 13.11.2019
Хоккеисты «Молота» обыграли «Торос» из Нефтекамска
12:18 | 13.11.2019
В Перми высадили тюльпаны
12:12 | 13.11.2019
Пермский коллектив победил в RUSSIAN WORLD MUSIC AWARDS 2019
12:02 | 13.11.2019
В Перми вновь пройдут городские ярмарки
11:51 | 13.11.2019
С помощью нацпроекта посещаемость библиотеки в Перми выросла в 2,5 раза
11:43 | 13.11.2019
В Екатеринбурге все желающие могут бесплатно проверить зрение
11:18 | 13.11.2019
В Екатеринбурге конфликт между ТСЖ и жительницей пришлось решать через суд и приставов
10:49 | 13.11.2019
Мэрия Екатеринбурга изымет здание и земельный участок у регионального СУ СК под застройку
10:28 | 13.11.2019
В поликлинике Екатеринбурга родители с больными малышами стоят в многочасовой очереди
09:57 | 13.11.2019
Уральскому космонавту Сергею Прокопьеву присвоили звание Героя РФ и почётное звание «Лётчик-космонавт РФ»
09:30 | 13.11.2019
На Урале произошёл крупный пожар в цехе деревообработки и пиломатериалов
09:20 | 13.11.2019
В Екатеринбурге на перекрёстке Волгоградской и Московской в сторону центра из-за аварии образовалась пробка
09:05 | 13.11.2019
В Екатеринбурге пропал мужчина
20:59 | 12.11.2019
В столице Урала исчезнут все «Мегамарты»
20:36 | 12.11.2019
В Екатеринбурге обрушилась часть фасада строящегося здания
20:16 | 12.11.2019
Неизменный декан журфака УрФУ Борис Лозовский покидает свой пост
19:59 | 12.11.2019
«Екатеринбургский завод ОЦМ» требует с налоговиков 347 миллионов рублей
19:31 | 12.11.2019
Роспотребнадзор зафиксировал очаг туберкулёза в уральском университете
18:45 | 12.11.2019
В Екатеринбурге высадят две тысячи деревьев на развязке Серафимы Дерябиной – Объездная
18:22 | 12.11.2019
В октябре пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 13,5%