Екатеринбургский театр кукол лишился одного из лучших актёров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные Екатеринбургский театр кукол сообщил печальнейшую новость. Не стало Германа Варфоломеева, одного из лучших актёров труппы.Герман Варфоломеев родился в Уфе республики Башкортостан. Учиться он поехал в Свердловск, в театральное училище (теперь — Екатеринбургский государственный театральный институт), да так и остался в уральской столице. Окончившего с отличием выпускника театрального в Екатеринбурге ценили и знали не просто как умелого кукловода, но и как замечательного драматического артиста, благо, постановки театра часто позволяли актёру проживать образ не через куклу, но самостоятельно, играя собственной мимикой и жестом. Особенно ярко, заметно Германн Варфоломеев выступил на сцене театра кукол в «нулевые». Один за другим список его ролей пополнялись незабываемыми образами: Клавдий в «деревенской» версии шекспировского шедевра «The Hamlet», Клиневич в спектакле «Бобок» по произведению Достоевского. И даже Баба Яга из детского утренника в исполнении Варфоломеева наполнялась непростым характером и судьбой одинокой женщины.Герман Варфоломеев, многочисленный лауреат и номинант премий «Браво!» и «Петрушка Великий» умер 28 июля. Ему было всего 60 лет.