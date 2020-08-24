Уралец пытался продать залоговую иномарку

11:33 | 25.08.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Житель Качканара не мог погасить кредит на автомобиль Toyota Camry и решил его продать. Судебные приставы иномарку арестовали.



Дело в том, что суд постановил взыскать заложенное имущество – Toyota Camry, принадлежащее по праву собственности должнику, путём продажи его на публичных торгах.



Судебным приставом-исполнителем было установлено, что автомобиль находится в пользовании у человека, который купил иномарку у должника (при этом никаких подтверждающих документов нет). Транспортное средство арестовано и до проведения торгов передано на хранение взыскателю в Екатеринбург.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»